CERMI denuncia ante Defensor del Pueblo el retraso de evaluación del nuevo baremo para valorar el grado de discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo el retraso acumulado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en realizar la evaluación del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, aprobado el pasado 18 de octubre.

La organización ha recordado que esta norma reglamentaria establece en su disposición adicional quinta, sobre evaluación de resultados, que "transcurrido el primer año de aplicación del baremo establecido, el Imserso realizará una evaluación de los de la aplicación del mismo y propondrá las modificaciones que estime procedentes".

Según CERMI, este plazo de un año expiró en abril de 2024, por lo que la evaluación prevista en el propio real decreto regulador del nuevo baremo "acumula una demora de casi un año y medio, incumplimiento que el CERMI pide al Defensor del Pueblo en su denuncia que investigue".

La organización ha recordado que la evaluación del decreto de 18 de octubre "resulta esencial para aquilatar bien el nuevo baremo y comprobar sobre el terreno si sus previsiones han respondido al propósito que animó la aprobación de la nueva norma y en su caso, a partir de las evidencias recopiladas, plantear correcciones o mejoras de aquellos aspectos que no han resultado satisfactorios".

