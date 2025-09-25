Composición de la Sala que enjuiciará al fiscal general del Estado

Serán los cinco integrantes de la Sala de Admisión, más el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y la magistrada Ana Ferrer a quien por turno le corresponde.
El Tribunal Supremo ha dictado una providencia que recoge la composición de la Sala de siete magistrados que enjuiciará al fiscal general del Estado por delito de revelación de secretos.
Serán los cinco integrantes de la Sala de Admisión, más el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y la magistrada Ana Ferrer a quien por turno le corresponde.