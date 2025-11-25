Dos años y medio por estafar a través de un portal inmobiliario
El tribunal relata que publicó un anuncio falso de un piso y consiguió que la afectada le transfiriese 1.200 euros
NoticiaElDerecho.com
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condena a dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.620 euros a un hombre que estafó a una mujer a través de un portal inmobiliario. Además, le impone el pago de una indemnización a la víctima de 1.200 euros.
El tribunal considera probado que el acusado publicó un anuncio falso en un portal de internet para alquilar un piso, del cual no era propietario. La perjudicada, que buscaba una vivienda, contactó con el sospechoso y realizó varias transferencias a su cuenta bancaria, por un total de 1.200 euros, bajo la promesa de que se le devolvería el dinero si el inmueble no le agradaba.
La Sala destaca que el condenado no se presentó a las citas acordadas y bloqueó a la afectada, sin devolverle el dinero. El tribunal entiende que los hechos constituyen un delito de estafa agravada, dado que el engaño se dirigió a aprovechar la necesidad de vivienda de la víctima. Los magistrados tienen en cuenta a la hora de dictar la pena la agravante de reincidencia. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.