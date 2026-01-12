Condena a un hombre que defraudó a otro con el alquiler de un piso

Le impone además una multa de 1.080 euros y una indemnización de 550 euros a la víctima

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a un año de prisión a un hombre que defraudó a otro con el alquiler de un piso en Logroño. Además, impuso una multa de 1.080 euros y una indemnización de 550 euros a la víctima.

El tribunal aplaza hasta la ejecución de la sentencia el pronunciamiento sobre la suspensión de la pena.

La resolución, consensuada entre las partes, declara probado que la víctima se encontró con un conocido que le dijo que no tenía dónde vivir y que este le habló de un amigo, propietario de una inmobiliaria, que podría ayudarle a encontrar vivienda. El acusado, de nacionalidad colombiana, con el fin de obtener un beneficio ilegal, contactó al denunciante por WhatsApp para informarle de que le había encontrado un piso, e incluso se ofreció a avalarlo con su salario para ayudarle con el alquiler, para lo cual debía entregar 550 euros como fianza. Ante las excusas del acusado sobre la falta de formalización del contrato de arrendamiento, el denunciante le exigió la devolución del dinero.

Finalmente, ambos acordaron firmar un documento en el que el imputado se comprometía a devolver parte del préstamo mensualmente hasta completar el monto total, dinero que aún no ha sido devuelto.

El acusado ha sido condenado en ocasiones anteriores por delitos en materia de violencia de género.

La sentencia es firme.

SAP La Rioja de 6 octubre de 2025. EDJ 2025/772681

