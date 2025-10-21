La firma de esta Convención se realizará los días 25 al 26 de octubre en Hanoi (Vietnam)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia; fortalecimiento de la cooperación internacional para la lucha contra determinados delitos cometidos mediante sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones y para la transmisión de pruebas en forma electrónica de delitos graves.

La firma de la presente Convención permitirá a España reforzar su marco jurídico frente a la ciberdelincuencia, participar activamente en la cooperación internacional, acceder a mecanismos de asistencia técnica y transferencia de tecnología y proteger mejor a las víctimas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

La firma de esta Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, está prevista para los días 25 al 26 de octubre en Hanoi (Vietnam) y, en el caso de España, debe ser autorizada previamente por el Consejo de Ministros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.a) de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

