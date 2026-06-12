Convenio para la mejora de la salud de las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal

Ha siso presentado en Toledo por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez

El convenio persigue perfeccionar la gestión de la incapacidad temporal (IT) y la asistencia sanitaria en procesos por contingencias comunes de origen traumatológico.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha presentado en Toledo (Castilla-La Mancha) el convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de Mutuas de Trabajo (AMAT) para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal (IT) y su asistencia sanitaria en el ámbito de esta comunidad autónoma, mediante la aceleración de sus diagnósticos y tratamientos y evitando la prolongación innecesaria de estos procesos.

Diálogo y trabajo entre administraciones

Se trata del quinto convenio que se suscribe con una comunidad autónoma, tras el firmado con Baleares, Cataluña, Asturias y Cantabria, y que se suma al firmado con el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), para el ámbito de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Todos ellos tienen origen en lo pactado en la Mesa de Diálogo Social, en julio de 2024, para el desarrollo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en relación con la implicación de las Mutuas, en colaboración con los Servicios Públicos de Salud autonómicos, en los procesos de IT, a través de la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico.

Forma parte de los trabajos que se están realizando para la mejora de la gestión de la prestación de incapacidad temporal y de la recuperación de la salud de los trabajadores.

IT por patologías traumatológicas

Este convenio se aplicará a los procesos de IT derivados de contingencias comunes de origen traumatológico que afecten a trabajadores en esta situación cuando la cobertura de la prestación económica corresponda a una mutua colaboradora con la Seguridad Social en Castilla-La Mancha.

Para su desarrollo, la Mutua pondrá a disposición del Servicio Público de Salud, siempre de manera voluntaria previo consentimiento informado del paciente y a través del INSS, las actuaciones sanitarias que estime necesarias para la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas las intervenciones quirúrgicas.

El convenio subraya que será el médico de atención primaria el responsable del reconocimiento de la baja y el alta médica, la determinación del diagnóstico inicial y, en su caso, de las modificaciones de diagnóstico que se pudieran producir y de la determinación íntegra de la asistencia sanitaria.

Esta colaboración tiene como objetivo aliviar la carga asistencial y las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud, así como reducir la duración de los procesos de Incapacidad Temporal y mejorar la salud de las personas trabajadoras.

El convenio contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento para la vigilancia y el control de su ejecución y de los compromisos adquiridos por las partes, así como la evaluación del funcionamiento y la propuesta de la adopción de medidas necesarias para mejorar su efectividad e impulsar su aplicación.

Esta colaboración, que se pretende extender próximamente al resto de las comunidades autónomas, tendrá una vigencia de cuatro años y se prorrogará, previo acuerdo expreso unánime entre las partes, hasta cuatro años más.

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