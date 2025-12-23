Convocados los VI Premios Igualdad de la Abogacía

Estos galardones reconocen públicamente la labor de quienes desde el ejercicio de la abogacía o en estrecha relación con este ámbito trabajan para erradicar la discriminación por razón de sexo y para avanzar hacia la igualdad plena, real y efectiva, entre mujeres y hombres.
Los premios, que tienen una periodicidad anual, se entregarán en un acto el 5 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El plazo de presentación de candidaturas comienza este 23 de diciembre y finaliza el 23 de enero de 2026.
Los premios podrán ser concedidos tanto a personas físicas (vivas o fallecidas, a título póstumo) como a personas jurídicas, en el ámbito nacional e internacional. No podrán ser otorgados, no obstante, de acuerdo con las bases, a representantes políticos que se encuentren en activo.
Podrán proponer candidaturas los Colegios de la Abogacía y los consejeros o consejeras, así como cualquier institución, entidad u organismo relacionado con la abogacía, abogado o abogada ejerciente, que comparta los objetivos que animan la institución de estos premios, motivando la nominación y los méritos, y aportando la documentación que considere oportuna para justificar tal merecimiento.
En la anterior edición se premió a la letrada de Zaragoza Altamira Gonzalo y los letrados de Gisèle Pelicot, Stephanne Babonneau y Antoine Camus.
Las candidaturas deberán ser remitidas al correo premioigualdad@abogacia.es, con el asunto: VI PREMIOS IGUALDAD DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.