Convocados los VI Premios Igualdad de la Abogacía

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 23 de enero de 2026

El Consejo General de la Abogacía Española ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la sexta edición de los “Premios Igualdad de la Abogacía”.

Estos galardones reconocen públicamente la labor de quienes desde el ejercicio de la abogacía o en estrecha relación con este ámbito trabajan para erradicar la discriminación por razón de sexo y para avanzar hacia la igualdad plena, real y efectiva, entre mujeres y hombres.

Los premios, que tienen una periodicidad anual, se entregarán en un acto el 5 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El plazo de presentación de candidaturas comienza este 23 de diciembre y finaliza el 23 de enero de 2026.

Los premios podrán ser concedidos tanto a personas físicas (vivas o fallecidas, a título póstumo) como a personas jurídicas, en el ámbito nacional e internacional. No podrán ser otorgados, no obstante, de acuerdo con las bases, a representantes políticos que se encuentren en activo.

Podrán proponer candidaturas los Colegios de la Abogacía y los consejeros o consejeras, así como cualquier institución, entidad u organismo relacionado con la abogacía, abogado o abogada ejerciente, que comparta los objetivos que animan la institución de estos premios, motivando la nominación y los méritos, y aportando la documentación que considere oportuna para justificar tal merecimiento.

En la anterior edición se premió a la letrada de Zaragoza Altamira Gonzalo y los letrados de Gisèle Pelicot, Stephanne Babonneau y Antoine Camus.

Las candidaturas deberán ser remitidas al correo premioigualdad@abogacia.es, con el asunto: VI PREMIOS IGUALDAD DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.

CONSULTA LAS BASES.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos