Declaración de zonas afectadas por incendios forestales y otras emergencias de protección civil

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil: 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

Los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.

En el caso de los incendios, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las tres graves oleadas de grandes incendios forestales que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado en España en los últimos dos meses.

La primera tuvo lugar a finales de junio, cuando se produjeron diversos incendios forestales en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia, todos ellos con situación operativa 1.

La segunda ola de incendios comenzó el 7 de julio con la comunicación del incendio en la provincia de Tarragona, en situación operativa 2. A partir del 11 de julio, se comunicaron al CENEM incendios en Cádiz, Ciudad Real, Toledo y Valencia.

La situación empeoró a partir del 17 de julio y los incendios aparecieron también en Alicante, Ávila y Madrid. El 19 de julio, el CENEM recibe alertas de incendio en Badajoz y Valladolid, y el 20 de julio se suman emergencias en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Illes Balears, La Rioja, León, Ourense, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel.

La tercera ola de incendios comienza el 8 de agosto con la comunicación de incendios forestales en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y Brazatortas (Ciudad Real). Desde esa fecha, nuevas emergencias surgen en León, Navarra, Ourense y Zamora.

El 11 de agosto, nueve incendios en situación operativa 2, de intensa gravedad, en Cáceres, Cádiz, León, Madrid, Ourense, Toledo y Zamora impulsan a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a declarar, en la madrugada del 12 de agosto, la Fase 1 de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias para coordinar la puesta a disposición de todos los medios estatales a las comunidades autónomas afectadas por los fuegos.

El 12 de agosto, el CENEM recibe aviso de once incendios más, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se suman a la lista de provincias afectadas. Desde entonces, los grandes incendios se suceden, afectando sobre todo a las comunidades de Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura, y 15 de ellos siguen activos en la actualidad.

Ayudas

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.

Zonas afectadas

Han sido declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil aquellas en las que se han producido los siguientes incendios:

Incendio forestal (IF) Provincia CCAA Fecha de comunicación a CENEM IF Alcoleja Alicante Comunidad Valenciana 23/06/2025 IF Cocentaina Alicante Comunidad Valenciana 24/06/2025 IF Talavera Toledo Castilla-La Mancha 26/06/2025 IF Villa del Prado Madrid Comunidad de Madrid 30/06/2025 IF Titaguas Valencia Comunidad Valenciana 30/06/2025 IF El Garrobo Sevilla Andalucía 01/07/2025 IF Sanaüja Lleida Cataluña 01/07/2025 IF Paüls Tarragona Cataluña 07/07/2025 IF Navalucillos Toledo Castilla-La Mancha 10/07/2025 IF Algeciras Cádiz Andalucía 11/07/2025 IF Gamonal Toledo Castilla-La Mancha 13/07/2025 IF en Luciana Ciudad Real Castilla-La Mancha 15/07/2025 IF Calera y Chozas Toledo Castilla-La Mancha 15/07/2025 IF Chera Valencia Comunidad Valenciana 17/07/2025 IF Méntrida Toledo Castilla-La Mancha 17/07/2025 IF Navalcarnero Madrid Comunidad de Madrid 17/07/2025 IF Ibi Alicante Comunidad Valenciana 18/07/2025 IF Navaluenga Ávila Castilla y León 18/07/2025 IF Alcolea de Calatrava Ciudad Real Castilla-La Mancha 18/07/2025 IF Maqueda Toledo Castilla-La Mancha 18/07/2025 IF Villena Alicante Comunidad Valenciana 19/07/2025 IF Valdecaballeros Badajoz Extremadura 19/07/2025 IF Pozuelo de la Orden Valladolid Castilla y León 20/07/2025 IF Palencia Palencia Castilla y León 20/07/2025 IF La Torre de Esteban Hambrán Toledo Castilla-La Mancha 20/07/2025 IF Colmenar Viejo Madrid Comunidad de Madrid 21/07/2025 IF Piedrabuena Ciudad Real Castilla-La Mancha 21/07/2025 IF Quintana del Castillo León Castilla y León 22/07/2025 IF Castillo de Albaida Córdoba Andalucía 22/07/2025 IF Almodóvar del Campo Ciudad Real Castilla-La Mancha 26/07/2025 IF Cazalegas Toledo Castilla-La Mancha 27/07/2025 IF Brazatortas Ciudad Real Castilla-La Mancha 28/07/2025 IF Salvaterra do Miño Pontevedra Galicia 28/07/2025 IF Zarzalejo Madrid Comunidad de Madrid 28/07/2025 IF Jaca Huesca Aragón 28/07/2025 IF El Tanque Santa Cruz de Tenerife Canarias 29/07/2025 IF Mombeltrán Ávila Castilla y León 29/07/2025 IF Arbo Pontevedra Galicia 29/07/2025 IF Caminomorisco Cáceres Extremadura 29/07/2025 IF Torrent Valencia Comunidad Valenciana 30/07/2025 IF A Cañiza Pontevedra Galicia 30/07/2025 IF Viladervós Ourense Galicia 02/08/2025 IF Riba-roja de Túria Valencia Comunidad Valenciana 02/08/2025 IF Santa Eulalia Illes Balears Illes Balears 04/08/2025 IF Moixent Valencia Comunidad Valenciana 04/08/2025 IF Salobre Albacete Castilla-La Mancha 04/08/2025 IF Cornago La Rioja La Rioja 04/08/2025 IF Muruzábal Navarra Navarra 05/08/2025 IF Tarifa Cádiz Andalucía 05/08/2025 IF Ponteceso A Coruña Galicia 05/08/2025 IF Camariñas A Coruña Galicia 05/08/2025 IF As Neves Pontevedra Galicia 06/08/2025 IF Salceda de Caselas Pontevedra Galicia 06/08/2025 IF Beceite Teruel Aragón 07/08/2025 IF La Huerce Guadalajara Castilla-La Mancha 08/08/2025 IF Valdemaqueda Madrid Comunidad de Madrid 08/08/2025 IF Navalucillos Toledo Castilla-La Mancha 08/08/2025 IF San Bartolomé de Pinares Ávila Castilla y León 08/08/2025 IF Brazatortas Ciudad Real Castilla-La Mancha 08/08/2025 IF Orallo-Villablino León Castilla y León 09/08/2025 IF Yeres-Puente de Domingo Flores León Castilla y León 09/08/2025 IF Carcastillo Navarra Navarra 10/08/2025 IF Maceda-Texeira Ourense Galicia 10/08/2025 IF Molezuelas de la Carballeda Zamora Castilla y León 10/08/2025 IF Verín Ourense Galicia 11/08/2025 IF Tarifa Cádiz Andalucía 11/08/2025 IF Navalmoralejo Toledo Castilla-La Mancha 11/08/2025 IF Gallegos del Río Zamora Castilla y León 11/08/2025 IF Villafranca del Bierzo León Castilla y León 11/08/2025 IF Tres Cantos Madrid Comunidad de Madrid 11/08/2025 IF Chandrexa de Queixa Ourense Galicia 11/08/2025 IF Villar de Pedroso Cáceres Extremadura 11/08/2025 IF Vilardevós Ourense Galicia 11/08/2025 IF Maceda/Maceda-Santiso Ourense Galicia 12/08/2025 IF Dozón Pontevedra Galicia 12/08/2025 IF Calera y Chozas Toledo Castilla-La Mancha 12/08/2025 IF Jarilla Cáceres Extremadura 12/08/2025 IF Jabugo Huelva Andalucía 12/08/2025 IF Cangas del Narcea Asturias Asturias 12/08/2025 IF Teresa de Cofrentes Valencia Comunidad Valenciana 13/08/2025 IF Calzada de Calatrava Ciudad Real Castilla-La Mancha 13/08/2025 IF Oímbra Ourense Galicia 13/08/2025 IF A Mezquita Ourense Galicia 13/08/2025 IF La Alberca Salamanca Castilla y León 14/08/2025 IF Larouco-Seadur Ourense Galicia 14/08/2025 IF Llerena-Pallares Badajoz Extremadura 14/08/2025 IF Bicorp Valencia Comunidad Valenciana 14/08/2025 IF Somiedo Asturias Asturias 15/08/2025 IF Quart de les Valls Valencia Comunidad Valenciana 15/08/2025 IF A Baiña-Agolada Pontevedra Galicia 15/08/2025 IF Herradón de Pinares Ávila Castilla y León 15/08/2025 IF El Payo Salamanca Castilla y León 15/08/2025 IF Toques A Coruña Galicia 15/08/2025 IF Aliseda Cáceres Extremadura 16/08/2025 IF Barniedo de la Reina (Boca de Huérgano) León Castilla y León 16/08/2025 IF Camaleño-Vega de Liébana Cantabria Cantabria 16/08/2025 IF Xátiva Valencia Comunidad Valenciana 16/08/2025 IF Canalejas-Almanza León-Palencia Castilla y León 16/08/2025 IF Porto Zamora Castilla y León 16/08/2025 IF Oencia y Gestoso León Castilla y León 17/08/2025 IF Bonares Huelva Andalucía 17/08/2025 IF Colmenar Viejo Madrid Comunidad de Madrid 18/08/2025 IF Abarán (Sierra del Oro) Murcia Murcia 18/08/2025 IF Anllares de Sil (Páramo de Sil) León Castilla y León 19/08/2025 IF Artina Castellón Comunidad Valenciana 19/08/2025 IF Utiel Valencia Comunidad Valenciana 19/08/2025 IF Villaboa-Santa Cristina Pontevedra Galicia 21/08/2025 IF Oia Pontevedra Galicia 21/08/2025 IF Igüeña León Castilla y León 21/08/2025 IF Carballedo - A Cova Lugo Galicia 21/08/2025 IF Degaña e Ibias Asturias Asturias 23/08/2025 IF Las Ventas de Retamosa Toledo Castilla-La Mancha 23/08/2025 IF Cangas del Narcea/Somiedo Asturias Asturias 23/08/2025 IF Brazatortas Ciudad Real Castilla-La Mancha 23/08/2025

Por lo que se refiere a los episodios de fuertes lluvias, las zonas declaradas como afectadas por una emergencia de protección civil son: