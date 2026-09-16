Este fichaje, junto a la incorporación de cinco profesionales que se integran en esta práctica, impulsa el crecimiento del área de Laboral de Deloitte en Andalucía

También se incorpora un equipo de cinco profesionales especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social que aporta una sólida experiencia en el asesoramiento a compañías en los sectores más relevantes de la región, así como un profundo conocimiento del tejido empresarial andaluz.

Deloitte Legal consolida su posicionamiento en Andalucía con la incorporación de Juan Urbano como nuevo socio del área Laboral. También se incorpora un equipo de cinco profesionales especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social que aporta una sólida experiencia en el asesoramiento a compañías en los sectores más relevantes de la región, así como un profundo conocimiento del tejido empresarial andaluz.

Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión de Deloitte en Andalucía. Con este paso, la Firma amplía sus capacidades para acompañar a las organizaciones ante los desafíos derivados de la transformación del mercado laboral, los cambios normativos, los procesos de digitalización y la creciente complejidad en la gestión de personas.

Juan Urbano se incorpora a un equipo con amplia experiencia en el asesoramiento laboral a compañías nacionales e internacionales, que combina un enfoque multidisciplinar con un profundo conocimiento sectorial para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Con más de 15 años de trayectoria, Juan Urbano ha desarrollado su carrera profesional asesorando a empresas de diversos sectores en materia de Derecho Laboral y Seguridad Social. Cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento a las empresas en la gestión de sus relaciones laborales, así como en el asesoramiento en procesos colectivos y reestructuraciones, relaciones sindicales, previsión social complementaria y relaciones laborales especiales de alta dirección o de deportistas profesionales.

Hasta su incorporación a Deloitte Legal, dirigía la oficina de Málaga de uno de los principales despachos especializados en esta disciplina en España, donde lideró el asesoramiento a entidades de los sectores financiero, de consumo y de servicios.

Además de su actividad profesional, Juan ha mantenido una estrecha vinculación con el ámbito académico como docente en distintos programas de formación y ha participado en la elaboración de publicaciones especializadas sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social, lo que ha contribuido a consolidar su reconocimiento en este ámbito.

Para Juan Urbano, «incorporarme a Deloitte supone una oportunidad extraordinaria para continuar desarrollando un proyecto de crecimiento en Andalucía. La combinación de la experiencia acumulada y el conocimiento del mercado local con las capacidades multidisciplinares de Deloitte nos permitirá seguir acompañando a las empresas en sus principales retos laborales y de negocio».

Por su parte, Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, socio responsable de Deloitte en Andalucía, y Luis Collado, responsable del área afirman: «La incorporación de Juan permitirá reforzar el crecimiento de Deloitte Legal en Andalucía. Su llegada y la de su equipo supone un paso decisivo en esa hoja de ruta, ya que nos dota de una capacidad diferencial en el ámbito del asesoramiento laboral y de Seguridad Social, reforzando una propuesta de valor única que permite a Deloitte acompañar de manera integral a sus clientes en todas sus necesidades de asesoramiento».

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