Con 60 años de historia, la firma de auditoría y consultoría cuenta con un equipo de más de 50 profesionales especializados en las áreas de auditoría privada y pública, certificados, consultoría y pericial para empresas y organismos públicos

Pleta, firma de auditoría y consultoría con presencia nacional y oficinas en Barcelona, Madrid y Lleida, ha nombrado a Meritxell Aresté y Marc Fernández como nuevos socios.

Con estos dos nombramientos se reforzarán todavía más las áreas de auditoría de cuentas para empresas y organizaciones privadas y para organismos y administraciones públicas, y se inscriben en el proceso de relevo generacional de la Pleta. Son un claro reflejo de la apuesta de la firma –que este año ha cumplido 60 años de historia– por el desarrollo del talento interno.

“Meritxell Aresté y Marc Fernández cuentan con una amplísima trayectoria, tanto en el sector de la auditoría de cuentas como en nuestra organización. Aquí han crecido y se han desarrollado como los excelentes profesionales que son. De este modo, ambos conocen en profundidad la cultura, clientes y forma de trabajar de Pleta. En este sentido, su nombramiento como socios responde al criterio de continuidad de nuestra firma, que lleva ya 60 años brindando excelencia en las áreas de auditoría privada y pública, certificados, consultoría y pericial”, argumenta Josep Suades Escaler, socio director de Pleta.

Profesionales con dilatada experiencia

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Pompeu Fabra y con un Posgrado de Especialización en Elaboración de Información sobre Sostenibilidad por la Universidad Católica de Ávila, Meritxell Aresté suma más de dos décadas de trayectoria profesional en el sector de la auditoría de cuentas, con una sólida especialización en valoración de empresas y en la actuación como perito experto en procedimientos judiciales. Asimismo, Meritxell forma parte del consejo directivo del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) y de la junta directiva de la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

Por su parte, Marc Fernández cuenta con más de 10 años auditoría de cuentas. Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y con un Máster en Auditoría y Contabilidad por la Universidad Abat Oliba y un Postgrado de especialización en Elaboración de información sobre sostenibilidad por la Universidad Católica de Ávila, su ámbito de especialización es la auditoría de sector público. Asimismo, ees el responsable del área IT de Pleta.

Enfoque multidisciplinar

Con seis décadas de historia y un equipo interdisciplinar de más de 50 profesionales, Pleta se especializa en auditar cuentas anuales de empresas de todos los tamaños y sectores, desde grandes organizaciones hasta pymes, así como de organismos, instituciones y empresas públicas.

A ello suma una dilatada experiencia en servicios de auditorías financieras en el ámbito de fusiones y adquisiciones. Otra de sus especialidades es la emisión de certificados en los casos en que se otorgan subvenciones y de realizar peritajes económicos en de disputas de base económica.

Todo tipo y tamaño de empresas privadas y públicas también pueden contratar a los servicios de la firma de consultoría, ocupándose de diagnosis financiera y búsqueda de capital, entre muchas otras necesidades.

En 2025, Pleta cerró con una facturación de 3,9 millones de euros, un crecimiento de alrededor de un 7% con respecto al ejercicio anterior.

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