Junto a esta iniciativa, el programa de festejos de la Abogacía granadina combina propuestas culturales, actividades deportivas y de ocio, encuentros institucionales y distintos homenajes a los integrantes del colectivo profesional

La Corporación organiza una subasta benéfica de las pinturas y fotografías de los letrados participantes en la exposición de los actos patronales de Santa Teresa a favor de la Fundación Escuela de Solidaridad.

De diez en diez euros, tanto en formato presencial como online, y con algunos momentos de intensa pugna. Así ha transcurrido la subasta benéfica que el Colegio de Abogados de Granada ha organizado por tercer año consecutivo dentro de los actos patronales de Santa Teresa, patrona de la Corporación profesional.

En esta edición, han sido 21 las obras puestas en liza, todas ellas pinturas y fotografías de los propios colegiados granadinos que, generosamente, han cedido sus trabajos para esta iniciativa solidaria. “El objetivo de esta actividad es que mostremos a la sociedad que somos algo más que letrados, y que la cultura y el altruismo también forma parte de la abogacía”, ha señalado el decano del Colegio, Leandro Cabrera, durante la inauguración de la muestra. “Hay que agradecer a los artistas el acto de darse a los demás, tanto al exponer sus obras, como al donarlas para este fin benéfico”, ha añadido el diputado Quinto y presidente de la Comisión de Cultura, Comunicación y Derechos Humanos de la Corporación, Antonio Olivares.

En este sentido, será la Fundación Escuela de Solidaridad quien reciba el importe íntegro de lo recaudado en la subasta. “Somos un proyecto de autogestión y siempre necesitamos ayuda, por lo que agradecemos mucho este tipo de iniciativas”, ha explicado Ignacio Pereda, presidente de la ONG granadina, cuya labor social se centra en colectivos que viven el desarraigo, la desventaja social, el maltrato o la exclusión. Por el momento, en la puja en vivo, ya se han conseguido cerca de 3.000 euros, llegándose a pagar más de 600 euros por una pieza, concretamente ‘JusticIA?’, del abogado Rafael López Guarnido. No obstante, algunos lotes han quedado desiertos por el momento, por lo que el proceso de adquisición sigue abierto online hasta el 20 de octubre para cualquier ciudadano interesado.

Octubre, mes de la Abogacía granadina

Además de esta iniciativa, el Colegio de Abogados de Granada ha preparado un completo programa que se extenderá durante buena parte de octubre y que combina propuestas culturales, actividades deportivas y de ocio, encuentros institucionales y, por supuesto, distintos homenajes a los integrantes del colectivo profesional.

El día grande de las celebraciones llegará el jueves 15 de octubre. La jornada comenzará a las 10 horas con la función religiosa en honor de Santa Teresa, que contará con la actuación del Coro Colegial y se celebrará en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas. A continuación, a las 11:30 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos la entrega de los Lazos de Plata a los 31 compañeros que cumplen 40 años de colegiación. El programa continuará a las 12:30 horas con la imposición de los Botones de Oro a ocho colegiados que alcanzan el medio siglo de vínculo con la Corporación. Durante este último acto también se entregarán distinciones a Pedro Mercado Pacheco, rector de la Universidad de Granada, y a Mª Carlota Gómez Blanco, secretaria coordinadora provincial de Granada.

En la víspera, el 14 de octubre, será el momento de reconocer a los compañeros con 25 años de colegiación a través de la entrega de los Botones de Plata, que se desarrollará en el Salón de Actos en dos turnos, a las 12 y a las 13 horas, y distinguirá en esta edición a 88 colegiados. Por otro lado, el martes 13 de octubre tendrá lugar la reunión de ex miembros de Junta de Gobierno en el Salón de Actos, a las 13 horas, y la recepción de autoridades en el Jardín de Gomérez, a las 14 horas. Tampoco podía falta la ceremonia de Jura o Promesa para dar la bienvenida a los nuevos colegiados que se incorporan a la Abogacía granadina, que tendrá lugar el 9 de octubre, a las 11:00 horas.

La programación de Santa Teresa 2026 tendrá su gran encuentro de confraternización el viernes 16 de octubre. A las 14:30 horas, el Carmen de los Mártires acogerá el cóctel-fiesta, una cita que servirá para reunir al colectivo en un ambiente más distendido. Durante el evento, además, se realizará la entrega de los trofeos correspondientes a las diferentes competiciones deportivas y se celebrará también un sorteo de regalos aportados por los proveedores del Colegio.

Entre acto y acto, se desarrollarán las competiciones deportivas y lúdicas del 1 al 9 de octubre. Fútbol, pádel, tiro y golf conforman las primeras, mientras que los tradicionales juegos de salón en el café Continental completan el calendario de torneos. A ellos hay que añadir la salida cultural celebrada el pasado fin de semana por Granada Singular que permitió a más de medio centenar de letrados descubrir cómo Miguel de Cervantes visitó Granada en 1594 y cómo la ciudad, algunos de sus personajes y determinados acontecimientos dejaron su huella en ‘El Quijote’ y otras obras del autor.

Por su parte, el Grupo de Teatro del Colegio cerrará los festejos con el estreno ante los compañeros de profesión su nueva obra, "Con afán de…", el miércoles 11 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal del Zaidín Isidro Olgoso.

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