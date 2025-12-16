Eficiencia, digitalización y compromiso social, nuevos ejes del presupuesto de 33,75 M€ del ICAM para el 2026

El retorno económico directo a través del Plan Cuota Cero, transformación digital y refuerzo del compromiso social mediante la Fundación ICAM Cortina son los tres ejes del proyecto.

El proyecto presupuestario respaldado ampliamente por la abogacía madrileña aumenta un 4,2 % respecto al año anterior.

La Junta General del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha aprobado por una amplia mayoría el presupuesto de la institución para el ejercicio 2026, que asciende a 33.749.200 euros, un 4,2 % más que el año anterior. Con el 89% de los votos (2.451 a favor, 308 en contra y 2 abstenciones), la abogacía madrileña ha respaldado un proyecto económico equilibrado que se apoya en la eficiencia en el gasto y en las inversiones para cumplir los compromisos y objetivos del programa de gobierno.

Con una planificación orientada a sostener y modernizar la actividad colegial sin renunciar a la prudencia financiera, el presupuesto para 2026 contempla tres grandes líneas de actuación: la activación del Plan Cuota Cero como fórmula de retorno económico directo al colegiado, la transformación digital del ICAM y la consolidación del compromiso social a través de la Fundación ICAM Cortina.

Durante la misma sesión, celebrada el martes 16 de diciembre, y con el 89% de apoyo (2.473 votos a favor, 308 en contra y 2 abstenciones), la Junta General del ICAM también ha validado las cuentas anuales de 2024, que reflejan un resultado ordinario positivo de 758.307 euros, una reducción del gasto del 2,1 % y una ejecución de inversiones por valor de 2,1 millones de euros.

Estructura económica

El Presupuesto 2026 refleja una estructura de ingresos más diversificada y equilibrada, con una reducción del peso de las cuotas (del 57 % al 54 %) y un incremento de los ingresos varios (del 5 % al 8 %). Como medida de transparencia, el ICAM ha desvinculado la póliza voluntaria de responsabilidad civil de la cuota colegial, mejorando la trazabilidad del coste de los servicios. La póliza, además, ofrece un 56 % más de cobertura por euro de prima que la media nacional de colegios.

En el capítulo de gastos, el presupuesto se distribuye entre Actividad y Tecnología (55 %), Personal (36 %) y Edificios (9 %). La plantilla prevista asciende a 208 personas, por debajo de ejercicios anteriores, lo que mantiene contenido el peso relativo del personal y refleja una política de dimensionamiento ajustado a las necesidades del servicio.

Líneas principales de actuación

La principal novedad del presupuesto aprobado es la puesta en marcha del Plan Cuota Cero, un programa con una dotación inicial de 257.500 euros que permitirá a los colegiados recuperar en forma de servicios, formación o prestaciones el importe equivalente a su cuota colegial. Se trata de una de las medidas centrales del actual mandato, concebida para reforzar la utilidad real del Colegio y generar un retorno tangible. Según las estimaciones del ICAM, al menos un 2 % del censo podría beneficiarse de la medida en 2026.

El segundo eje estratégico se articula en torno al plan ICAM Digital, que eleva a su máximo histórico la inversión tecnológica del Colegio. El presupuesto contempla una partida específica de 2,2 millones de euros destinada a tecnología, en el marco de un desembolso total previsto de 5,1 millones que incluye también inversiones acumuladas, amortizaciones y el desarrollo de dos nuevos proyectos clave: la Oficina de Transformación Digital y una nueva plataforma tecnológica que permitirá reordenar los sistemas internos del Colegio y adaptarlos a los estándares del Esquema Nacional de Seguridad. Esta apuesta posiciona al ICAM como referencia en el sector jurídico en términos de modernización institucional.

En paralelo, el bloque de acción social, agrupado bajo la línea ICAM Sostenibilidad, contará con una dotación de 1,79 millones de euros —el 5,3 % del presupuesto total—. Esta cifra representa la mayor asignación destinada a la Fundación ICAM Cortina en su historia reciente, y permitirá financiar prestaciones sociales por maternidad, dependencia, estudios, salud y emergencia económica, además de impulsar programas de bienestar integral, actividad cultural y cohesión intergeneracional.

Centro Universitario ICAM y actualización de cuotas

El proyecto presupuestario incorpora, además, el avance del Centro Universitario ICAM, con un calendario ya definido hasta el inicio de actividad el 1 de septiembre de 2026, tras la autorización de adscripción publicada en el BOCM (Orden 5465/2025).

En relación con las cuotas colegiales, se plantea una actualización conforme al IPC estimado del 2,8 %, lo que se traduce en un incremento de 0,73 €/mes para ejercientes y 0,46 €/mes para no ejercientes, manteniendo un ahorro acumulado del 62,3 % respecto a 2007. La principal novedad es que el seguro voluntario de responsabilidad civil deja de estar integrado en la cuota colegial, lo que contribuye a una mayor transparencia y explica que el peso relativo de las cuotas en el presupuesto descienda del 57 % al 54 %. Esta evolución consolida una tendencia de diversificación progresiva de los ingresos, que ya supone una reducción de seis puntos frente al 60 % registrado en 2022.

Con este presupuesto, en palabras del decano Eugenio Ribón, “desde la Junta de Gobierno mantenemos la determinación de avanzar hacia un Colegio útil, un Colegio digital, capaz de planificar con rigor, invertir para progresar y responder a las necesidades reales de la abogacía”.

Cuotas CGAE

En cuanto a la partida que recogen los Presupuestos sobre la cuota del CGAE, la decisión del ICAM de no pagar parcialmente la misma, obedece a un entendimiento de duplicidad de costes por servicios que ya se prestan a través del Consejo Autonómico, y está defendiendo su postura en los tribunales, para proteger una administración económica que entiende justa; debiendo estarse a cuanto se resuelva jurisdiccionalmente.

Por otro lado, se matiza que la previsión presupuestaria lo es por razón de prudencia contable, sin que con ello se pueda inferir, en modo alguno, aceptación indirecta de la pretensión ejercitada por el CGAE.

Magnitudes del ejercicio 2024

Respecto al ejercicio económico 2024, las cuentas aprobadas por la Junta General del ICAM muestran una evolución favorable de la actividad ordinaria, con un resultado positivo de 758.307 euros: los ingresos ordinarios crecieron un 0,3%, mientras que los gastos ordinarios se redujeron un 2,1%, consolidando un desempeño operativo positivo y una mayor eficiencia en el uso de recursos.

Entre las variaciones más relevantes, destacan como factores de mejora la reducción de costes en edificios (146.000 euros; 6%), tecnología (68.000 euros; 4%) y, de forma especialmente significativa, la reducción de la morosidad (208.000 euros; 91%).

En el apartado de incrementos de coste, se identifican principalmente trabajos y servicios externos (270.000 euros; 17%), correos y manipulado (161.000 euros) y la operación Serrano 9 (103.000 euros), vinculada al esfuerzo inversor y de consolidación patrimonial del Colegio.

Más eficiencia y más actividad colegial

La información presentada subraya que el esfuerzo de contención del gasto se ha realizado manteniendo —y en varios ámbitos incrementando— la actividad colegial. En formación, el ICAM alcanzó una una cifra récord de 33.339 alumnos, con un 82% de acceso gratuito.

En el ámbito social, la Fundación ICAM Cortina incrementó un 7,3% las ayudas, con 1.916 actuaciones/solicitudes. En asistencia jurídica y servicios, se registraron 148.330 solicitudes de asistencia jurídica (+3%), 163.379 designaciones del Turno de Oficio (+5%), 281.753 llamadas de asistencia letrada al detenido recibidas (+3%), un 6% más de incidencias vinculadas a la defensa de la Abogacía y un crecimiento del 43% de la participación en las Secciones profesionales.

Inversiones y modernización

En 2024 se ejecutaron 2,1 millones en inversiones, con 1,4 millones de euros en instalaciones y mobiliario, y 0,7 M€ en tecnología. Entre las acciones acometidas destacan la remodelación de salas (Navalcarnero y Valdemoro), mejoras en la Biblioteca (salas de lectura y ampliación de patio), fases iniciales de instalación eléctrica e infraestructura de datos en Serrano 9, adquisición de mobiliario, nuevo espacio institucional y actuaciones vinculadas al Museo ICAM, así como la remodelación del sótano 1 de Serrano 11.

El gasto en tecnología consumió el 62 % del presupuesto del área (0,7 M€ de 1,1 M€), y el de edificios el 31 % (1,4 M€ de 4,5 M€), con optimización de suministros a pesar del aumento de superficie.

Con estas cuentas, la Junta de Gobierno pone en valor una gestión responsable y eficiente, basada en el equilibrio entre rigor presupuestario, inversión estratégica y refuerzo de la actividad colegial, manteniendo el foco en la modernización del ICAM y la mejora de los servicios a la abogacía madrileña. Unas cuentas anuales que responden, en definitiva, a una intensa actividad desplegada a lo largo del año con avances cuantitativos y cualitativos en todos los ejes del programa de gobierno.

