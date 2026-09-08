El presidente de Abogacía Española se ha reunido con la decana, la Junta de Gobierno y los profesionales del Turno

Para conocer la realidad de Ceuta el presidente de Abogacía Española, Salvador González, se ha desplazado durante dos días a Ceuta junto a Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Cartagena.

A su llegada el lunes les esperaba la decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas. Junto a ella recorrieron distintos asentamientos y zonas de la periferia de la ciudad para conocer la realidad que viven día a día los ceutíes. Los miembros de la Junta de Gobierno que les acompañaron forman también parte del Turno de Oficio y conocen de primera mano las guardias que durante estas semanas han aumentado notablemente en intensidad y frecuencia.

Este martes, la jornada ha comenzado en el propio Colegio de la Abogacía de Ceuta. González y Méndez se han reunido con Valriberas y su Junta de Gobierno para analizar la situación actual y las necesidades del Colegio y de los profesionales del Turno. Posteriormente, se han incorporado al encuentro abogados y abogadas que llevan semanas trabajando sobre el terreno y que han podido contar directamente cómo ha cambiado su día a día, qué dificultades están encontrando y qué necesitan para seguir prestando el servicio.

La visita ha continuado después en algunos de los lugares donde esa realidad se convierte cada día en asistencia jurídica. González, Méndez y Valriberas se han desplazado al Juzgado de Guardia, la oficina de asilo en frontera y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para conocer sobre el terreno las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales de la abogacía.

“Una cosa es conocer las cifras y mantener un contacto permanente con el Colegio, y otra poder venir a Ceuta, recorrer los lugares donde trabajan los compañeros y compañeras y escucharlos directamente. Lo que hemos encontrado es un Colegio que ha sabido responder y unos profesionales absolutamente comprometidos con su trabajo y con su ciudad. Nuestro compromiso es seguir a su lado y conseguir los recursos que necesiten”, ha expresado Salvador González, presidente de Abogacía Española.

De tres abogados a una profesión que responde

Hasta finales de julio, tres profesionales atendían el Turno de Oficio de Ceuta. Era una estructura dimensionada para la carga de trabajo ordinaria. A día de hoy son 18. Entre una cifra y otra hay algo más que dos peticiones de refuerzo.

Cuando el Colegio detectó que la situación empezaba a exigir más recursos, Valriberas trasladó a Salvador González la necesidad de incorporar cinco cuerpos de guardia adicionales. Abogacía Española llevó inmediatamente la petición al Ministerio de Justicia. Pero las necesidades siguieron evolución y, semanas después, ante el volumen de procedimientos que se preveía, el Colegio volvió a pedir ayuda: hacían falta 10 profesionales más. Abogacía Española trasladó de nuevo la solicitud y, en apenas 24 horas, el segundo refuerzo estaba aprobado.

Ese aumento de los recursos se ha producido al mismo tiempo que cambiaba el día a día de los propios profesionales. Luz Pulido Fernández, secretaria de la Junta de Gobierno y abogada del Turno desde hace años, explica que las guardias de Extranjería han tenido que multiplicarse y que también se ha intensificado considerablemente el trabajo en las guardias del Juzgado. La frecuencia llegó a generar preocupación por el ritmo que tendrían que asumir los compañeros, pero la respuesta se mantuvo.

Mientras las cifras crecían, desde otros puntos de España comenzaron también a llegar llamadas de decanos y decanas de los Colegios de la Abogacía ofreciendo ayuda e incluso profesionales dispuestos a desplazarse a Ceuta si fuera necesario. Un apoyo que se ha sentido también entre quienes están haciendo las guardias. Mario Gil Pacheco, miembro de la Junta y abogado del Turno, destaca especialmente el respaldo recibido durante estas semanas y la disposición de compañeros y compañeras de toda España a estar a su lado en los momentos de mayor dificultad.

En palabras de la decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta Isabel Valriberas, “Estoy enormemente orgullosa de la respuesta de los compañeros y compañeras y de nuestra Junta de Gobierno. Hemos vivido semanas de muchísimo trabajo, pero también hemos sentido que no estábamos solos. Los profesionales se han puesto a disposición del Colegio desde el primer momento y compañeros y compañeras de toda España nos han llamado para ofrecernos ayuda. Ceuta está viviendo una situación excepcional y nuestra responsabilidad es seguir respondiendo a lo que nuestra ciudad necesita”.

Una abogacía al lado de Ceuta

La visita ha tenido también una dimensión que va más allá de la organización del Turno. Durante estos dos días, González y Méndez han conocido de primera mano la realidad de una ciudad que lleva semanas afrontando una situación extraordinaria y el papel que su abogacía está desempeñando dentro de esa respuesta.

Para muchos de los profesionales que les han acompañado y con los que se han reunido durante la visita, el Turno de Oficio forma parte de su manera de entender la profesión desde hace décadas. Gil Pacheco acaba de cumplir 25 años prestando este servicio y asegura que nunca lo ha dejado. Para Luz Pulido, el Turno es un servicio público imprescindible y una labor con una importante dimensión social. Incluso después de unas semanas especialmente exigentes, tiene claro que “ahora no es el momento de abandonar el barco”.

Los abogados y abogadas del Turno seguirán haciendo mañana lo mismo que hacían antes de que Ceuta ocupase titulares: acudir cuando alguien necesite asistencia letrada. Lo harán ahora con más compañeros, con un Colegio pendiente de sus necesidades y con el respaldo de una profesión que ha demostrado estar dispuesta a movilizarse cuando uno de sus Colegios necesita ayuda.

Abogacía Española continuará trabajando junto al Colegio de la Abogacía de Ceuta y manteniendo la interlocución con el Ministerio de Justicia para responder a las nuevas necesidades que puedan surgir.

Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita de Abogacía Española y decano del Colegio de Cartagena ha manifestado que “Estos días hemos visto de cerca el enorme trabajo que están haciendo los profesionales del Turno de Oficio para responder a una situación que ha ido cambiando semana a semana. Y también hemos visto la respuesta de muchos compañeros de otros Colegios, que desde el primer momento se ofrecieron a ayudar en lo que hiciera falta. Esta forma de estar al lado de los compañeros, cuando te necesitan, dice mucho de nuestra profesión de la abogacía”.

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