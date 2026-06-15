El Foro Gerencias Legales Miami 2026 confirma el rol estratégico del área legal ante riesgos, crisis y arbitraje internacional

El evento se celebró el 11 de junio y fue organizado por Gericó Associates,

El Foro Gerencias Legales Miami 2026 ha reunido a general counsel, directores jurídicos, expertos en compliance y socios de firmas internacionales para analizar los desafíos que enfrentan las áreas legales en un entorno de rápida transformación tecnológica, regulatoria y reputacional.

Los paneles han abordado manejo de crisis, compliance, arbitraje internacional, sostenibilidad financiera, expansión internacional y gobernanza corporativa.

Leonardo Berrío, secretario general y Asuntos Legales de ESENTTIA / Grupo Ecopetrol, ha destacado el momento que atraviesa el arbitraje internacional y el lugar que Miami puede ocupar en ese ecosistema: "El foro puso en valor tres elementos clave: la vigencia del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, los retos de integrar legaltech e inteligencia artificial en esa práctica, y las ventajas de Miami como sede alternativa frente a Nueva York, Londres o Singapur. Ha sido un espacio valioso para compartir experiencias con otros general counsel y abogados de firma”.

Andrea Mon, Global Director de Ethics & Compliance e Investigations en Fresh Del Monte, ha subrayado la importancia de anticipar las crisis y aprender de ellas: "La clave está en tener un framework que gestione la crisis de forma proactiva. Las empresas que no aprenden de una crisis no alcanzan el nivel de madurez necesario para proteger su reputación - tanto hacia el exterior como hacia sus propios empleados. Las compañías reguladas suelen contar con esas estructuras, pero incluso en ellas hay vacíos. Ahí entra el trabajo del profesional de compliance: construir un ciclo completo de intake, triaging, investigación y root cause analysis. Las empresas más pequeñas son las más vulnerables, pero la buena práctica no depende de la obligación regulatoria - es una decisión de gestión”.

Por su parte, Juan Carlos Castillo, Senior Partner de Aguilar Castillo Love, ha resumido la lección central de su panel: "El mundo actual no deja margen para reaccionar cuando la crisis ya ocurrió. La crisis no se gana ni se pierde en el momento en que sucede - se define antes. La preparación y la anticipación son la verdadera ventaja; lo demás es ejecución”.

Arnold Castillo, Managing Director de Secretariat, ha reforzado esa visión desde la perspectiva de la reputación y el soporte a litigios: "América Latina y el Caribe atraviesan una diversificación creciente de riesgos - políticos, de seguridad, operacionales - que exige preparación en tres momentos: antes, durante y después de la crisis. El General Counsel es el puente entre los actores internos y externos, y su rol es comunicar con transparencia para mantener o recuperar la confianza de los stakeholders clave”.

Por último, Marc Gericó, socio director Global de Gericó Associates, ha destacado el significado del Foro en el contexto actual de la región: "Miami se ha consolidado como el punto de encuentro natural para los líderes jurídicos de América Latina y Estados Unidos, y este foro es reflejo de eso. Lo que vemos año tras año es una función legal que ha dejado de ser un área de soporte para convertirse en un actor central en la toma de decisiones estratégicas. El General Counsel de hoy gestiona riesgo reputacional, anticipa escenarios regulatorios y lidera procesos de arbitraje internacional con una visión que va mucho más allá de lo jurídico.

Nuestro objetivo con este espacio es precisamente ese, ofrecer un foro de alto nivel donde esa evolución se piensa, se comparte y se acelera”.

El Foro Gerencias Legales Miami 2026 ha reafirmado el papel de Miami como hub estratégico para el arbitraje internacional y la función del área legal como socio estratégico de las compañías latinoamericanas y estadounidenses en la gestión de riesgos y crisis.

El evento ha contado con el patrocinio de Akerman, Consortium Legal, Robalino, Aguilar Castillo Love, Cáceres Torres, DMK Abogados, Estudio Olaechea y CorralRosales, y con el apoyo institucional de la University of Miami – School of Law, la Miami International Arbitration Society y la Miami International Arbitration Center.

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