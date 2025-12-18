El Global LegalTech Hub presenta el GLTHindex, el primer Índice universal de adopción tecnológica en el sector legal

El Índice nace con el apoyo conjunto de los grandes proveedores de información y tecnología para el sector legal Aranzadi LA LEY, Lefebvre y Vlex.

La iniciativa empieza la fase de lanzamiento en España y pretende ofrecer la radiografía más completa y actualizada del estado de la innovación jurídica en el mundo.

El Global LegalTech Hub (GLTH) ha presentado en el GLTHpoints de Madrid el GLTHindex, un proyecto pionero que medirá de forma neutral, segmentada, y global el nivel de adopción tecnológica del sector legal.

Concebido desde una lógica abierta e internacional, el índice despega en España y pretende expandirse a Europa y, posteriormente, al resto de los continentes para culminar en un análisis integral a escala mundial en los próximos años. Por primera vez, el sector legal contará con una métrica común y fiable para medir su transformación digital, un paso decisivo para comprender con claridad el progreso real de la innovación jurídica.

El GLTHindex nace como una herramienta bidireccional y revolucionaria destinada a aportar valor a todo el sector.

Por un lado, las empresas de software podrán conocer el estado real del sector y crear nuevos productos, así como estrategias más sólidas y consistentes. Y, por otro lado, permitirá a los despachos y empresas evaluar con precisión su grado de adopción tecnológica en comparación con el resto de los players de su segmento, tamaño y sector.

Los resultados de la primera oleada se presentarán el próximo 3 de marzo de 2026 en la sede del GLTHpoints de Barcelona en el marco del GLTHDAYSpring, y permitirán a despachos, departamentos legales, instituciones, startups y proveedores tecnológicos acceder a datos sólidos sobre tendencias, brechas, prioridades y oportunidades en la adopción de soluciones legaltech.

A partir de una metodología que combina análisis cuantitativo y cualitativo, el GLTH ha elaborado un cuestionario estructurado y dirigido a todos los actores clave del sector, desde un solo abogado, hasta los grandes departamentos jurídicos corporativos.

Este enfoque permitirá no solo medir el nivel actual de adopción tecnológica, sino también comprender los motivos, desafíos y oportunidades que influyen en la transformación digital del sector. Además, el proyecto cuenta con el apoyo de tres de los mayores proveedores de contenidos y tecnología del sector legal que refuerzan su alcance: Aranzadi LA LEY, Lefebvre y Vlex.

Referencia global

Este proyecto coopetitivo permitirá al GLTH lanzar el índice a más del 90% del mercado y será clave para convertirlo en la referencia global en análisis de innovación jurídica abierta y neutral.

En palabras de Alexandra Aquist, CEO de Aranzadi LA LEY: “Participar en el GLTHindex constituye una forma novedosa de cooperación que, tras 150 años de trayectoria, nos permite seguir contribuyendo a la innovación del sector legal y generando información relevante para la comunidad jurídica, en línea con nuestra apuesta estratégica por las soluciones legaltech y de inteligencia artificial ligadas a nuestros contenidos especializados”.

Para José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, “este índice supone un hito para comprender el estado real del sector. El progreso nace siempre del conocimiento, la colaboración y el propósito, y esta iniciativa encaja perfectamente con la misión de Lefebvre de ser el compañero de viaje de aquellos abogados y profesionales que quieren ir más allá, poniendo a su alcance soluciones que les permitan evolucionar al ritmo del cambio tecnológico”.

Con esta iniciativa, el GLTH avanza hacia su objetivo de conectar el impacto real de la tecnología en la mejora del trabajo legal y el acceso a la justicia. “El momento es ahora”, declara el CEO del GLTH, Albert Ferré. “Los Abogados y las compañías necesitan saber donde están y donde están sus competidores. El GLTHindex les dará datos que podrán transformar en acciones y estrategias que les impulsen hacia el futuro”.

Después de cinco años desde su nacimiento y con el lanzamiento del GLTHindex, el Global Legaltech hub da un paso más allá en su propósito y crea una herramienta, abierta y neutral, que sitúa a la entidad como el principal espacio neutral de conexión, colaboración y cocreación del ecosistema legaltech del mundo.

El Global LegalTech Hub (GLTH) es la organización de innovación legal global de mayor crecimiento. Su misión es conectar a los principales actores del ecosistema legaltech, fomentando la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector legal a nivel global. Cuenta con más de 700 players, 100 advisors y miles de participantes en sus eventos en todo el mundo, y se ha convertido en una infraestructura central del sector legal, facilitando el intercambio de conocimientos y la implementación de la tecnología a nivel mundial.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos