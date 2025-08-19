El Gobierno estudia medidas con las CCAA afectadas para hacer frente al impacto sociolaboral de los incendios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que permanece en contacto con los consejeros de Empleo de las comunidades autónomas más afectadas por los incendios, así como con los agentes sociales, para evaluar el impacto sociolaboral en los territorios dañados por el fuego y estudiar las posibles medidas a adoptar.

En un mensaje publicado en 'Bluesky', la vicepresidenta ha señalado que la cooperación institucional es "clave" para revertir la situación. Seguidamente, Díaz ha apostado por incrementar la prevención, la inversión pública y unas "condiciones laborales dignas" de los trabajadores de extinción de incendios.

El mensaje de la vicepresidenta llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que dentro de una semana, el próximo 26 de agosto, el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas catastróficas los lugares afectados por los incendios forestales.

