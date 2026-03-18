Jesús Giner, nuevo socio en Ius+Aequitas Trial Lawyer

Ha desarrollado su carrera en algunos de los principales despachos europeos

Ius+Aequitas Trial Lawyer refuerza su práctica de resolución de disputas y derecho mercantil con la incorporación como socio del jurista Jesús Giner, especialista en Derecho privado patrimonial y con 27 años de experiencia en litigios y arbitrajes complejos.

Reconocido en la categoría individual por Chambers & Partners en sus ediciones Global y Europe en arbitraje y resolución de disputas desde 2021 hasta la actualidad, cuenta con una trayectoria consolidada en la gestión de conflictos empresariales de alta complejidad, tanto en sede judicial como arbitral.

Eliseo M. Martínez, socio director de Ius+Aequitas Trial Lawyers, celebra que “la incorporación de Jesús supone un refuerzo muy relevante para nuestra firma. Su prestigio profesional, su sólida experiencia en litigación y arbitraje de alto nivel y su profundo conocimiento del derecho privado patrimonial encajan plenamente con la apuesta del despacho por ofrecer a nuestros clientes asesoramiento altamente especializado en conflictos empresariales complejos”.

Su práctica se centra en conflictos societarios y disputas derivadas de operaciones de M&A, contratos financieros y de distribución, joint ventures, proyectos de construcción e infraestructuras y contratos del sector energético, con especial vocación por los asuntos con componente internacional, ámbito en el que acumula experiencia en la coordinación de litigios multijurisdiccionales.

Ha desarrollado su carrera en algunos de los principales despachos europeos, entre ellos Uría Menéndez, Linklaters, Lener y Broseta.

En el ámbito académico, es licenciado en Derecho por ICADE, donde obtuvo Premio Extraordinario y Premio Nacional, y letrado asesor de Empresas por la misma institución. Cursó el doctorado en Derecho Civil. Ha sido profesor de Derecho Civil en la Universidad de Alcalá y actualmente imparte docencia en materias de Derecho privado y arbitraje en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, es árbitro numerario de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) y ha actuado como árbitro en otras varias instituciones arbitrales, entre ellas la Corte Española de Arbitraje, la Asociación Europea de Arbitraje y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Es también ponente habitual en foros profesionales y autor de numerosos artículos y capítulos de libros especializados.

“Me incorporo a Ius+Aequitas con gran ilusión por formar parte de una firma que combina excelencia técnica y una visión muy estratégica del asesoramiento jurídico contencioso y precontencioso. El despacho reúne las condiciones idóneas para seguir desarrollando una práctica especializada en la gestión de disputas complejas, especialmente en asuntos con dimensión internacional”, señala Jesús Giner, socio de Ius+Aequitas Trial Lawyers.

Con la llegada de Jesús Giner, Ius+Aequitas Trial Lawyers refuerza su proyecto de crecimiento en áreas clave del derecho de los negocios, consolidando un equipo con amplia experiencia en litigación y arbitraje y reafirmando su compromiso con un asesoramiento jurídico altamente especializado para empresas y organizaciones en contextos de elevada complejidad.

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