El ICAB abre las puertas del Palauet Casades y su Biblioteca en el marco del “Festival 48 h Open House Barcelona 2025”

El sábado 25 de octubre, de 10 h a 14 h, se podrá visitar la sede del ICAB y algunos de los espacios más emblemáticos, como la Biblioteca del ICAB

Por decimoquinto año consecutivo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona participa en el festival de arquitectura “48 h Open House Barcelona”, que permitirá conocer el Palauet Casades -sede institucional de la abogacía barcelonesa- y especialmente su biblioteca-, el sábado 25 de octubre de 2025, de 10 a 14 h.

De esta manera, el ICAB abre sus puertas a la ciudadanía para que pueda conocer este espacio arquitectónico de finales del siglo XIX, situado en el corazón del “Eixample” barcelonés.

El edificio, el Palauet Casades, obra del arquitecto Antoni Serra i Pujals, fue construido originalmente como casa unifamiliar, y desde el año 1923 es la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. La ampliación en la calle Roger de Llúria reproduce la fachada original y une el conjunto con una fachada achaflanada, ligeramente retirada de la línea de la calle, que se convierte en la entrada principal.

El Palauet Casades, de estilo ecléctico y planta rectangular, está organizado alrededor de un patio central, el Patio de Columnas, con columnas de mármol multicolor y cubierto por una claraboya.

La Biblioteca del ICAB está considerada una de las bibliotecas jurídicas privadas más importantes de Europa; cuenta con más de 350.000 volúmenes, cerca de 1.900 títulos de publicaciones periódicas y unas 70 bases de datos de contenido jurídico. Incluye también una colección de fondo antiguo con 800 pergaminos, 200 manuscritos, 26 incunables y 2.000 obras del siglo XVI.

El ICAB participa desde hace quince años en la iniciativa “48 h Open House Barcelona”, que es la principal cita de la ciudad con la arquitectura, y fomenta así que la ciudadanía pueda conocer este espacio singular y privilegiado en el que se ubica el Colegio y, al mismo tiempo, acercar el trabajo que realiza la abogacía.

La sede de la abogacía barcelonesa es uno más de los espacios de Barcelona que se podrán visitar durante la edición del “48 h Open House Barcelona 2025”, un evento lúdico y gratuito.

