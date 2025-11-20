El ICAM presenta su memoria 2024, disponible para descarga y en formato interactivo

Tras la presentación esta semana del balance de gestión en el ecuador del mandato, el Colegio pone a disposición de todos los colegiados y colegiadas un completo resumen de los avances, logros y actuaciones desarrolladas durante el año 2024.
Una memoria más accesible y dinámica
A través de este formato, los usuarios pueden:
- Explorar de manera rápida y visual la información más relevante del año.
- Acceder a enlaces y contenidos adicionales sobre los principales hitos del ICAM.
- Disfrutar de recursos multimedia específicamente elaborados para contextualizar y enriquecer los datos presentados.
Este modelo interactivo no solo agiliza la búsqueda de información clave, sino que también fomenta la participación y el sentido de pertenencia de la abogacía madrileña, acercando de forma más directa los logros alcanzados a lo largo de 2024.
Además, también está disponible para descarga la Memoria en formato PDF, junto con la cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio 2024, documentación que será examinada en la próxima Junta General del 16 de diciembre.
El ICAM invita a todos los colegiados y colegiadas a explorar esta memoria, que refleja un año de transformación, crecimiento y compromiso con la profesión, la modernización institucional y la defensa del Estado de Derecho.