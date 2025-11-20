El ICAM presenta su memoria 2024, disponible para descarga y en formato interactivo

Estrenada por primera vez en 2023 con gran acogida, vuelve este año con un diseño renovado, limpio y fácil de navegar

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha publicado su Memoria 2024, disponible tanto en versión descargable como en formato interactivo, consolidando así el compromiso de la institución con la transparencia, la modernización y el acceso ágil a la información colegial.

Tras la presentación esta semana del balance de gestión en el ecuador del mandato, el Colegio pone a disposición de todos los colegiados y colegiadas un completo resumen de los avances, logros y actuaciones desarrolladas durante el año 2024.

Una memoria más accesible y dinámica

La memoria interactiva, estrenada por primera vez en 2023 con gran acogida, vuelve este año con un diseño renovado, limpio y fácil de navegar, pensado para ofrecer una experiencia de consulta más intuitiva y accesible.

A través de este formato, los usuarios pueden:

Explorar de manera rápida y visual la información más relevante del año.

Acceder a enlaces y contenidos adicionales sobre los principales hitos del ICAM.

Disfrutar de recursos multimedia específicamente elaborados para contextualizar y enriquecer los datos presentados.

Este modelo interactivo no solo agiliza la búsqueda de información clave, sino que también fomenta la participación y el sentido de pertenencia de la abogacía madrileña, acercando de forma más directa los logros alcanzados a lo largo de 2024.

Además, también está disponible para descarga la Memoria en formato PDF, junto con la cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio 2024, documentación que será examinada en la próxima Junta General del 16 de diciembre.

El ICAM invita a todos los colegiados y colegiadas a explorar esta memoria, que refleja un año de transformación, crecimiento y compromiso con la profesión, la modernización institucional y la defensa del Estado de Derecho.

VER MEMORIA INTERACTIVA 2024

