El ICAM y el Notariado sellan una alianza para reforzar la seguridad jurídica, la digitalización y la atención a ciudadanos

El convenio marco abre una nueva etapa de colaboración entre la Abogacía madrileña y el Notariado para impulsar formación, buenas prácticas, acceso a la justicia, protección de colectivos vulnerables y sinergias tecnológicas

El ICAM y el CGN han suscrito un convenio marco de colaboración institucional con el objetivo de estrechar la cooperación entre ambas corporaciones de derecho público y promover iniciativas conjuntas en beneficio de los profesionales, de la seguridad jurídica y de la ciudadanía.

El acuerdo, firmado en Madrid por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, establece un marco estable de entendimiento entre dos instituciones llamadas a desempeñar un papel clave en el funcionamiento del sistema jurídico y en la confianza de ciudadanos y empresas.

El convenio nace con una vocación amplia: reforzar los vínculos entre la Abogacía y el Notariado, favorecer actuaciones coordinadas de interés general y abrir una nueva etapa de interlocución institucional en ámbitos donde ambas profesiones resultan complementarias. Entre ellos figuran la seguridad jurídica preventiva, la mejora del servicio al ciudadano, la calidad en la prestación profesional, la difusión de derechos, la atención a colectivos vulnerables y el impulso de herramientas tecnológicas aplicadas al tráfico jurídico.

El acuerdo cobra especial relevancia en un momento de profunda transformación del sector legal, marcado por la digitalización de los servicios jurídicos, la creciente exigencia de eficiencia en las relaciones entre profesionales y ciudadanos, y la necesidad de reforzar la confianza en las instituciones que sostienen el derecho de defensa y la seguridad jurídica.

La firma del convenio supone, en este sentido, un paso significativo para articular una relación más estable entre ambas instituciones y para impulsar proyectos conjuntos en ámbitos de alto interés periodístico y social: desde la digitalización de servicios jurídicos hasta la protección de colectivos vulnerables, la mejora del acceso a la justicia o la generación de buenas prácticas al servicio de una ciudadanía cada vez más exigente en transparencia, eficacia y confianza.

Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón “este convenio nace con una ambición muy clara: convertir la relación entre la Abogacía y el Notariado en una palanca de mejora real del servicio jurídico que reciben ciudadanos y empresas. Hablamos de reforzar la seguridad jurídica, de impulsar la formación y la modernización de nuestros profesionales, de detectar espacios de colaboración útil y de facilitar una interlocución más fluida entre dos instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando Abogacía y Notariado cooperan desde el respeto a sus respectivas funciones, gana la Justicia y gana la sociedad”.

Por su parte, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, pone en valor el acuerdo en el contexto actual de transformación digital: “La cooperación entre Notariado y Abogacía es especialmente valiosa en un momento en el que el sistema jurídico necesita combinar garantías, cercanía y capacidad de adaptación tecnológica. Este convenio marco abre una vía útil para desarrollar proyectos comunes en ámbitos como la seguridad jurídica preventiva, la calidad del servicio, la atención a colectivos vulnerables o el intercambio de conocimiento técnico, siempre desde el respeto a la función propia e independiente de cada profesión”.

Formación, estudios y tecnología compartida

El Convenio entre ambas instituciones prevé varios ámbitos preferentes de colaboración. Entre ellos, la organización conjunta de actividades formativas, divulgativas y de actualización profesional; la elaboración de estudios, informes, estadísticas y documentos de buenas prácticas; y la puesta en marcha de iniciativas destinadas a reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios notariales y de la Abogacía. También contempla la posibilidad de explorar sinergias en el uso de plataformas y aplicaciones informáticas orientadas a obtener información registral relevante para ciudadanos, empresas y justiciables.

Uno de los elementos con mayor proyección pública del convenio es precisamente su potencial para traducirse en medidas concretas con impacto directo en la práctica profesional. La colaboración podrá extenderse a jornadas, seminarios y mesas de trabajo sobre materias de interés común, así como a futuras adendas o convenios específicos que desarrollen proyectos concretos de carácter técnico, organizativo o tecnológico.

Defensa, calidad del servicio y mejora de la experiencia del ciudadano

El convenio incorpora además un componente especialmente significativo para la Abogacía: la voluntad de cooperar en iniciativas que contribuyan a salvaguardar el correcto ejercicio profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares, con especial atención a la intervención libre e independiente del abogado como garantía del derecho de defensa. Esa mención sitúa la colaboración no solo en el plano corporativo, sino también en el de la calidad democrática del sistema jurídico.

Junto a ello, ambas instituciones se abren a promover recomendaciones, guías e instrumentos de apoyo para la mejora continua de las prácticas profesionales en los puntos de contacto entre la actuación notarial y la actuación letrada. El objetivo declarado es mejorar la experiencia de la ciudadanía y reforzar la seguridad y claridad en las relaciones jurídico-privadas, un terreno donde la cooperación entre notarios y abogados puede tener efectos especialmente visibles en operaciones societarias, herencias, poderes, contratos, mediación o resolución extrajudicial de conflictos.

Visita institucional

El Convenio se ha firmado en el marco de una visita institucional de la Junta de Gobierno del ICAM a la sede del CGN en la que han participado, por parte del CGN, su presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; el secretario del Consejo General del Notariado, Manuel Gerardo Tarrío Berjano; el director del Gabinete de la Presidencia, Pedro Galindo Gil; el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra. Por parte del ICAM han asistido su decano, Eugenio Ribón Seisdedos; el diputado 2º y presidente de la Sección de Derecho Bancario, José Ramón Couso; la diputada responsable de Relaciones Institucionales, Roberta Poza; y el director de los servicios jurídicos, Ignacio de Luis. Durante la visita se han abordado diversos asuntos de interés común, entre ellos la presentación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), una de las principales herramientas en materia de prevención y detección de operaciones de riesgo, apoyada en la Base de Datos de Titularidad Real, así como la presentación del Portal Estadístico del Notariado, una plataforma centrada en el mercado de la vivienda que ofrece a la ciudadanía datos reales, auténticos y actualizados sobre el sector inmobiliario desde criterios de transparencia y rigor.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos