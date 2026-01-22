El número de trabajadores afectados por despido colectivo sube un 92% en noviembre

Los afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que también incluye reducción de jornada o suspensión de contratos, cayeron un 58,1%

El número de trabajadores afectados por un despido colectivo subió un 92% en noviembre en comparación al mismo mes del año anterior, hasta los 4.449 afectados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Junto a ello, hubo un 81% menos de afectados por reducción de jornada, con 280 afectados, y un 67,9% menos de afectados por suspensión de contrato, hasta los 10.243 trabajadores.

En total, se registraron 14.972 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en noviembre, que recoge tanto los despidos colectivos, como la reducción de jornada y la suspensión de contrato, lo que supone un 58,1% menos que en el mismo mes del año anterior.

Del total de trabajadores que estaba en ERE en noviembre de 2025, el 3,6% (546) estaba afectado por un procedimiento originado por causa de fuerza mayor, en tanto que el 96,4% (14.426) lo estuvo por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). El primero retrocedió un 97,9%, mientras que los provocados por causas ETOP avanzaron un 54,9%.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

Los ERE caen en todos los sectores de actividad

Los trabajadores afectados por un ERE en noviembre retrocedieron en todos los sectores, con los descensos más elevados en agricultura, donde cayeron un 89,2%, hasta los 60 afectados y en construcción, con un 85,7% menos, hasta los 120 afectados.

Por su lado, los afectados en servicios retrocedieron un 60%, hasta los 6.652 trabajadores y en industria hubo un 54% menos de afectados, hasta los 8.140 trabajadores.

Los despidos colectivos se disparan en servicios

Los afectados por despidos colectivos se dispararon en servicios, al multiplicarse casi por tres, hasta los 3.342 afectados, y avanzaron un 2,6% en construcción, hasta los 118 trabajadores. En el lado contrario, retrocedieron en agricultura (-13,3%) e industria (-8,7%).

Por su lado, los afectados por suspensión de contrato cayeron en todos los sectores: un 100% en construcción, hasta no registrar ningún afectado, un 93% en agricultura; un 79% en servicios y un 55,3% en industria.

Los afectados por reducción de jornada sólo avanzaron en agricultura (+66,7%), mientras que retrocedieron en el resto de actividades: construcción (-95,7%), industria (-89,1%) y servicios (-70,5%).

Navarra, la CC.AA. con más afectados por un ERE

Por comunidades autónomas, Navarra fue la que más trabajadores afectados por un ERE concentró en noviembre en valores absolutos, con 5.459. Le siguen Comunidad de Madrid (2.709 trabajadores) y Cataluña (1.515 trabajadores).

En esta línea, Navarra fue la comunidad donde más se incrementó el número de afectados en valores relativos en noviembre, tras multiplicarse por más de 32 los afectados.

