El Pacto de Estado frente a la emergencia climática reconoce el papel estratégico del sector agroalimentario

Aagesen y Planas les han transmitido que, en el proceso de elaboración, las propuestas y la opinión de agricultores, ganaderos y pescadores son clave y que el Pacto de Estado reconoce el papel estratégico del sector agroalimentario por su contribución en la gestión del territorio. Ambos han señalado que este Pacto contará con los agricultores, ganaderos y pescadores, junto a otros sectores.
Este Pacto de Estado nace de la evidencia clara de los últimos eventos extremos, como las danas o los incendios, que nos han afectado a todos y a los que es urgente dar una respuesta sistémica. El sector primario es esencial. No solo puede ayudar muchísimo a la adaptación y la mitigación, sino que también es particularmente vulnerable. Hemos de dar respuesta juntos a los desafíos a los que se enfrenta con todo el rigor técnico y científico”, ha señalado la vicepresidenta.
El ministro Luis Planas ha remarcado que “en el documento final de este necesario y urgente Pacto de Estado, el sector agroalimentario quedará reflejado como un valioso aliado para garantizar la seguridad alimentaria y en la lucha contra el cambio climático”. Agricultores, ganaderos y pescadores “son esenciales para desarrollar medidas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, que ellos sufren de primera mano en sus procesos productivos con fenómenos climáticos cada vez más adversos y virulentos”.
En el encuentro han participado las organizaciones profesionales agrarias (COAG, UPA, Asaja y Unión de Uniones), las Cooperativas Agro-alimentarias, la federación de regantes (Fenacore), así como con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la Confederación Española de Pesca (Cepesca).