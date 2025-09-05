El rey preside este viernes el acto de apertura del Año Judicial 2025-2026

En el acto intervendrán la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Su Majestad el rey Felipe VI presidirá mañana viernes el acto de apertura del Año Judicial 2025-2026, que se celebrará a partir de las 12:00 horas en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y en el que intervendrán la presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo en el que se presentarán la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia y la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.

Al acto asistirán los vocales del Consejo General del Poder Judicial; los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los/las magistrados/as de este órgano judicial; y los/las presidentes/as de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales. También está prevista la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

