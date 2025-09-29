El XXXVI Congreso Nacional AEDAF tendrá lugar en Oviedo del 6 al 8 de noviembre

15 sesiones técnicas sobre los aspectos más relevantes de la actualidad tributaria protagonizan un programa en el que también habrá ocasión de visitar la monumental capital asturiana y disfrutar de su gastronomía

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebra este otoño la XXXVI edición del Congreso Nacional AEDAF en la capital de Asturias.

A lo largo de tres días, fiscalistas del país debatirán y analizarán la actualidad tributaria en el Palacio de Congresos de Oviedo, con un programa técnico de primer nivel que atraerá a más de 350 profesionales en asesoramiento fiscal de todo el país. Un Congreso que cuenta con el patrocinio de Lefebvre.

Entre el 5 y el 8 de noviembre, los asistentes al Congreso analizarán los principales asuntos de la actualidad tributaria: la jurisprudencia más reciente en IRPF, impuesto sobre sociedades; la empresa familiar, el delito económico, la transformación digital, la IA, el sistema Verifactu, las haciendas locales, los derechos del contribuyente y otros temas hasta un total de 15 sesiones técnicas, divididas entre conferencias plenarias y sesiones paralelas, impartidas por los mayores expertos tributarios del país.

Además de las sesiones técnicas, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un completo programa social en el que conocerán la señorial ciudad de Oviedo y podrán visitar algunos de los espacios más representativos, disfrutando de su reconocida gastronomía y su riqueza histórica y cultural. El Congreso Nacional AEDAF se celebra cada dos años y es la cita de referencia nacional para los profesionales del ámbito tributario.

