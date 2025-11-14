ICAM Universidad nace oficialmente como entidad jurídica y académica

Como centro Adscrito a la UCM, su creación ha sido hoy publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebra un hito histórico con el nacimiento jurídico de ICAM Universidad – Centro Adscrito a la UCM, cuya creación ha quedado oficialmente aprobada y publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Con este acto administrativo culmina una etapa decisiva y comienza una nueva: la construcción de un modelo universitario jurídico centrado en la excelencia, la práctica y la innovación.

ICAM Universidad se convierte así en el primer centro universitario en España impulsado por un Colegio Profesional, y lo hace bajo el modelo de centro adscrito a una universidad pública de referencia como la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta adscripción garantiza el rigor académico, la homologación oficial de sus títulos y una oferta formativa conectada con la realidad profesional y los más altos estándares universitarios.

Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha valorado así este importante hito: “El nacimiento de ICAM Universidad como entidad jurídica propia es mucho más que un trámite administrativo: es la culminación de una visión que hemos defendido desde el primer día. Queremos una formación jurídica rigurosa, innovadora, con los pies en la realidad de la profesión y los ojos puestos en el futuro. Esta universidad será un espacio donde formar no solo a grandes juristas, sino también a profesionales con compromiso ético, capacidad crítica y vocación de servicio. Y lo haremos garantizando el acceso mediante becas, diversidad y mérito. Es una apuesta del ICAM por el conocimiento como motor de transformación para la abogacía y para la sociedad.”

Títulos propios desde ya, títulos oficiales en marcha

Gracias a esta aprobación, ICAM Universidad queda ya facultada para ofertar títulos propios desde el curso académico 2025‑2026. Paralelamente, trabaja activamente en la implementación de sus primeros estudios oficiales de Grado en Derecho, basados en un modelo que abre las puertas a la combinación de la presencialidad con la enseñanza online, con una fuerte carga práctica y vocación internacional. El plan de estudios parte de la experiencia consolidada en la propia UCM, lo que garantiza continuidad, solvencia y adaptación a las exigencias actuales del sector jurídico.

La previsión es que los primeros títulos oficiales puedan comenzar en 2026.

Además, el centro tiene previsto lanzar en los próximos meses dos maestrías de alto impacto, dirigidas a juristas del siglo XXI, atraídos por una visión capaz de aglutinar tradición y modernidad.

Enfoque distintivo: innovación, ética y conexión real con la profesión

ICAM Universidad nace con una propuesta formativa diferencial:

Excelencia académica unida a inmersión profesional real , gracias a la red de más de 77.000 abogados y abogadas del ICAM.

unida a , gracias a la red de más de 77.000 abogados y abogadas del ICAM. Un modelo con fuerte proyección internacional y europea , que prepara para un ejercicio jurídico transnacional y éticamente comprometido.

, que prepara para un ejercicio jurídico transnacional y éticamente comprometido. Una apuesta clara por la transformación tecnológica y el pensamiento crítico en torno al Derecho, la IA y el uso fiable de la información.

y el pensamiento crítico en torno al Derecho, la IA y el uso fiable de la información. Un compromiso firme con la diversidad, la accesibilidad y las becas, para que el proyecto no sea elitista, sino abierto y socialmente inclusivo.

Dirección académica y visión estratégica

Al frente del proyecto se encuentra Ricardo Alonso, catedrático de Derecho Administrativo y de la UE y exdecano de la Facultad de Derecho de la UCM, quien lidera esta nueva etapa con una visión clara: “Queremos formar juristas sólidos, con pensamiento crítico, preparados para un entorno profesional global y exigente. Nuestra fuerza reside en combinar excelencia universitaria, práctica real y compromiso ético.”

Y concluye: “Nuestro objetivo es que ICAM Universidad sea la número uno en el ámbito privado.”

Un modelo pionero para el siglo XXI

Con el nacimiento oficial de ICAM Universidad, el ICAM consolida su apuesta por una formación jurídica de vanguardia, fuertemente conectada con los retos profesionales del presente y del futuro. Un modelo pionero, profundamente arraigado en la experiencia colegial y comprometido con la excelencia académica, la justicia social y el ejercicio ético del Derecho.

