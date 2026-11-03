La abogada, con más de 30 años de experiencia en Derecho del Trabajo, ha desarrollado su trayectoria profesional en firmas como RSM, Fieldfisher, Dentons y Sagardoy Abogados.

Su llegada supone un impulso para el área de Derecho Laboral de la firma y consolida su apuesta por ofrecer un asesoramiento jurídico especializado y de alto valor añadido a empresas y organizaciones.

Con más de tres décadas de experiencia en el ámbito del Derecho del Trabajo y las relaciones laborales, Gómez de Enterría cuenta con una sólida trayectoria profesional desarrollada en algunos de los principales despachos nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos de responsabilidad, entre ellos los de socia del área laboral de RSM, asociada sénior en Fieldfisher y Dentons, y directora del área laboral de MA Abogados.

Anteriormente, ejerció durante doce años como abogada en Sagardoy Abogados y fue directora de Organización y Recursos Humanos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una experiencia que le ha permitido combinar el ejercicio de la abogacía con una visión directa de la gestión de personas y las relaciones laborales en el ámbito empresarial.

La incorporación se enmarca en la apuesta de ILIA ETL GLOBAL por seguir fortaleciendo su presencia en Mallorca, donde cuenta con tres oficinas, dos en Palma y una en Alcúdia. Desde ellas, la firma ofrece un asesoramiento integral a empresas y particulares, apoyándose en equipos multidisciplinares de amplia experiencia en los ámbitos jurídico, fiscal, contable y empresarial.

ILIA ETL GLOBAL destaca también por su vocación internacional. Una de sus oficinas en Palma cuenta con un experimentado equipo de abogados y asesores alemanes, una capacidad que se complementa con el International Desk de la firma, especializado en el asesoramiento integral a empresas e inversores internacionales.

«Contamos con un equipo muy consolidado en Mallorca, con una amplia experiencia y una clara vocación internacional. La incorporación de Natalia nos permite seguir reforzando nuestra capacidad de asesoramiento especializado y dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes», señala Germán Pérez, codirector de ILIA ETL GLOBAL.

La llegada de Gómez de Enterría permitirá ampliar la capacidad de asesoramiento de la firma en materia jurídico-laboral, aportando una dilatada experiencia y una perspectiva estratégica orientada a las necesidades de las empresas.

Con este nuevo fichaje, ILIA ETL GLOBAL reafirma su compromiso con la atracción de talento sénior y el fortalecimiento de sus áreas de especialización, consolidando su presencia en el asesoramiento integral a empresas en las Islas Baleares.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos