Más de 50 empresas expositoras y más de 30 horas de contenidos en la primera edición de LEGALTECH EXPO.

Lefebvre presentó nuevas funcionalidades de GenIA-L, la plataforma de IA jurídica de confianza, que están orientadas a facilitar la resolución de tareas complejas y la gestión profesional.

La incorporación de la IA al ejercicio de la abogacía está transformando la actividad de los profesionales jurídicos y plantea nuevos desafíos relacionados con la responsabilidad, la supervisión humana y la rentabilidad de estas herramientas. Estos retos han protagonizado la primera edición de LEGALTECH EXPO, el nuevo encuentro profesional dedicado a la innovación tecnológica en el sector jurídico, celebrado los días 18 y 19 de noviembre en IFEMA MADRID.

La necesidad de aprovechar las oportunidades de la IA sin comprometer las garantías del ejercicio profesional fue uno de los principales mensajes del encuentro. Tal es así que Concepción Campos Acuña, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, señaló durante la apertura institucional del evento de que el potencial de esta tecnología debe ir acompañado de un conocimiento de sus riesgos y responsabilidades. “No basta con aprovechar sus posibilidades, también es necesario conocer cómo funcionan estas herramientas, qué información manejan y qué garantías ofrecen”, señaló. En este sentido, insistió en la importancia de "mantener la supervisión humana y garantizar la protección de los datos para preservar la confianza en el ejercicio profesional".

Este mismo desafío centró la mesa redonda ‘El impacto de la IA en la abogacía’, organizada por el Consejo General de la Abogacía Española, en la que además de Campos Acuña participaron Sergi Guillén García, vicepresidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Reus; Maitane Valdecantos, miembro del Consejo Asesor en Innovación y Abogacía de la Abogacía Española (CAIA), y Manuel Eugenio Mata Pastor, presidente de la Comisión de Deontología Profesional de la Abogacía Española.

A partir de las conclusiones del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial de la Abogacía Española y de la circular deontológica aprobada por el Consejo, los participantes analizaron los desafíos que plantea esta tecnología en materia de confidencialidad, protección de datos y supervisión humana. En este sentido, los ponentes coincidieron en que “la incorporación de la IA debe ir acompañada de responsabilidad, formación y supervisión humana”, y recordaron que, aunque estas herramientas permiten agilizar procesos y mejorar la actividad de los despachos, “la tecnología evoluciona, pero los valores y las garantías que sustentan el ejercicio profesional deben permanecer”.

La rentabilidad de la IA, a examen en los despachos profesionales

La adopción de nuevas herramientas tecnológicas también plantea cuestiones económicas para los despachos de abogados, que deben evaluar si sus inversiones en IA se traducen en mejoras reales de su actividad. ¿Cómo se puede medir el retorno de la inversión y demostrar que estas herramientas están mejorando los resultados del despacho? Esta fue la cuestión central de la sesión ‘El ROI de la IA en el despacho: cómo justificar la inversión ante los socios y demostrarla un año después’, impartida por Omar Puertas Álvarez, Legal Innovation Partner de Harvey.

A partir de su experiencia en la implantación de herramientas de IA para 1.700 abogados de un despacho español, Puertas explicó que el ahorro de tiempo no es suficiente para determinar la rentabilidad de estas soluciones, ya que también es necesario analizar su impacto en los ingresos y los márgenes del negocio. “No todas las tareas jurídicas ofrecen los mismos resultados. Mientras que en los trabajos de menor riesgo el retorno puede ser mayor, en aquellos que requieren más supervisión el ahorro de tiempo es más limitado”, señaló. Por ello, defendió la importancia de identificar los procesos en los que la IA aporta mayor valor y establecer indicadores que permitan evaluar sus resultados y justificar la inversión ante los socios.

La Ley Orgánica 1/2025 redefine el papel de los profesionales

Más allá de la transformación tecnológica, los cambios legislativos también ocuparon un lugar destacado en el programa de LEGALTECH EXPO. Entre ellos, la incorporación de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) al sistema de justicia, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, que está modificando la forma de abordar los conflictos jurídicos y exige a los abogados asumir un papel más activo en la búsqueda de acuerdos, más allá de la vía judicial.

Esta cuestión centró la mesa redonda ‘Un nuevo perfil profesional: los MASC. Impacto de la LO 1/2025 en las profesiones jurídicas’, organizada por REDFEMASC, Federación Española de los MASC, en la que participaron Eva García-Camaño, directora de la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid; Marina Parra, directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid; Gabriel de Diego Quevedo, vocal sustituto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Rocío Sampere Meneses, presidenta de REDFEMASC; Juan Ramón Montero, presidente de la Sociedad Española de Arbitraje, y Enrique López López, magistrado de la Audiencia Nacional.

Durante el encuentro, los participantes analizaron cómo esta reforma está impulsando un cambio en el ejercicio de la abogacía, que pasa de una actividad tradicionalmente centrada en el litigio hacia un modelo más preventivo y orientado a la negociación. De hecho, coincidieron en que “la mediación y otras vías alternativas permiten alcanzar acuerdos, evitar litigios innecesarios y contribuir a descongestionar la Administración de Justicia”. Asimismo, destacaron que “la tecnología puede facilitar esta transición, aunque su aplicación debe acompañarse de cambios organizativos y culturales que permitan avanzar hacia una justicia más ágil y cercana al ciudadano”.

La autenticidad de las pruebas digitales ante el avance de la IA

La posibilidad de falsificar imágenes, conversaciones de WhatsApp o grabaciones mediante IA está introduciendo nuevas dudas sobre la fiabilidad de las pruebas digitales en los procedimientos judiciales. ¿Cómo puede acreditarse la autenticidad de un contenido cuando la tecnología permite generar falsificaciones cada vez más difíciles de detectar? Este asunto centró la mesa redonda ‘Autenticidad e integridad de la prueba digital ante la Inteligencia Artificial’, organizada por Sudespacho.net e Iberley durante LEGALTECH EXPO, en la que participaron Jesús Villegas Fernández, magistrado; Alfonso Ortega Giménez, catedrático de Derecho y vicedecano de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), y el magistrado Fernando Portillo Rodrigo.

Los expertos advirtieron de que el avance de la IA obliga a extremar las garantías sobre la autenticidad de las pruebas, pero no significa que cualquier contenido digital sea sospechoso por defecto. “Aunque ninguna prueba ha sido nunca completamente infalible, la impugnación debe ser concreta y estar debidamente fundamentada”, señalaron. Asimismo, recordaron que la presentación de pruebas falsas ante los tribunales puede constituir un delito, por lo que insistieron en la importancia de “distinguir entre las dudas sobre la integridad de un documento y las impugnaciones sin fundamento”.

Más de 50 empresas expositoras y 30 horas de contenidos

Además de su programa de conferencias, LEGALTECH EXPO 2026 contó con la asistencia de 2.768 profesionales y la participación de más de 50 empresas expositoras que presentaron las últimas soluciones tecnológicas dirigidas a despachos profesionales y departamentos jurídicos. Entre ellas destacaron Lefebvre, Tirant lo Blanch, vLex, Conversia, Sepin, Harvey, Iberley y Wolters Kluwer.

La primera edición también contó con el apoyo de entidades colaboradoras como el Consejo General de la Abogacía Española, la Asociación Madrileña de Mediación, REDFEMASC, Abogacía Joven, FIDE, CUMPLEN, el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, Economist & Jurist, Inkietos y la Cámara de Comercio de Madrid.

Asimismo, LEGALTECH EXPO 2026 se celebró de forma simultánea con la quinta edición de ACCOUNTEX España y la tercera de HR EXPO, encuentros especializados en gestión empresarial y Recursos Humanos, respectivamente. La celebración conjunta de las tres ferias permitió a los asistentes conocer las últimas novedades y soluciones dirigidas a las principales áreas de gestión de las organizaciones.

LEGALTECH EXPO es una colaboración entre Diversified Communications, multinacional reconocida internacionalmente como líder en organización de eventos del sector de las ferias profesionales, e IFEMA MADRID, el principal organizador ferial de España y uno de los primeros centros de convenciones de Europa.

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