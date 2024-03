Investigación por incumplimiento del Reglamento de Mercados Digitales contra Alphabet, Apple y Meta

La CE ha abierto investigaciones de incumplimiento en el marco del Reglamento de Mercados Digitales sobre las normas de Alphabet en materia de direccionamiento en Google Play y de autopreferencia en Google Search, las normas de Apple sobre direccionamiento en el App Store y la pantalla de elección de Safari y el modelo de pago o consentimiento de Meta.

La Comisión sospecha que las medidas adoptadas por estos guardianes de acceso no cumplen efectivamente sus obligaciones en virtud del Reglamento de Mercados Digitales.

Además, la Comisión ha iniciado medidas de investigación relativas a la nueva estructura de comisiones de Apple para tiendas de aplicaciones alternativas y a las prácticas de clasificación de Amazon en su mercado.

Por último, la Comisión ha ordenado a los guardianes de acceso que conserven determinados documentos para supervisar la aplicación efectiva y el cumplimiento de sus obligaciones.

La Comisión tiene la intención de concluir el procedimiento incoado este lunes en un plazo de doce meses. Si así lo requiriera la investigación, la Comisión informará a los guardianes de acceso afectados de sus conclusiones preliminares y explicará las medidas que está considerando adoptar o que deben adoptar los guardianes de acceso para abordar eficazmente las preocupaciones de la Comisión.

Normas de dirección de Alphabet y Apple

La Comisión ha incoado un procedimiento para evaluar si las medidas aplicadas por Alphabet y Apple en relación con sus obligaciones relativas a las tiendas de aplicaciones infringen la DMA. El artículo 5, apartado 4, de la DMA exige a los controladores que permitan a los desarrolladores de aplicaciones "dirigir" gratuitamente a los consumidores hacia ofertas fuera de las tiendas de aplicaciones de los controladores.

A la Comisión le preocupa que las medidas de Alphabet y Apple puedan no ser plenamente conformes, ya que imponen diversas restricciones y limitaciones. Entre otras cosas, limitan la capacidad de los desarrolladores para comunicar y promover libremente ofertas y celebrar directamente contratos, incluso mediante la imposición de diversas tasas.

Medidas de Alphabet para evitar la autorreferenciación

Procedimiento contra Alphabet para determinar si la presentación de los resultados de búsqueda de Google por parte de Alphabet puede dar lugar a la autopreferencia en relación con los servicios de búsqueda vertical de Google (por ejemplo, Google Shopping; Google Flights; Google Hotels) frente a servicios similares de la competencia.

Las medidas aplicadas por Alphabet para cumplir con la DMA pueden no garantizar que los servicios de terceros que aparecen en la página de resultados de búsqueda de Google reciban un trato justo y no discriminatorio en comparación con los propios servicios de Alphabet, como exige el artículo 6, apartado 5, de la DMA, según la CE.

Cumplimiento por Apple de las obligaciones de elección del usuario

La Comisión inicia un procedimiento contra Apple en relación con sus medidas para cumplir las obligaciones de (i) permitir a los usuarios finales desinstalar fácilmente cualquier aplicación de software en iOS, (ii) cambiar fácilmente los ajustes por defecto en iOS y (iii) ofrecer a los usuarios pantallas de elección que deben permitirles de forma efectiva y fácil seleccionar un servicio alternativo por defecto, como un navegador o un motor de búsqueda en sus iPhones.

Las medidas de Apple, incluido el diseño de la pantalla de elección del navegador web, pueden estar impidiendo a los usuarios ejercer realmente su elección de servicios dentro del ecosistema de Apple, contraviniendo el artículo 6, apartado 3, de la DMA, tal como ha señalado la Comisión.

El modelo de "pago o consentimiento" de Meta

Por último, la CE ha incoado un procedimiento contra Meta para investigar si el modelo de "pago o consentimiento" introducido recientemente para los usuarios de la UE cumple lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la DMA, que exige a los guardianes obtener el consentimiento de los usuarios cuando pretendan combinar o utilizar de forma cruzada sus datos personales en diferentes servicios de la plataforma principal.

La Comisión ha mostrado su preocupación sobre si la opción binaria impuesta por el modelo de "pago o consentimiento" de Meta puede no ofrecer una alternativa real en caso de que los usuarios no den su consentimiento, con lo que no se lograría el objetivo de impedir la acumulación de datos personales por parte de los guardianes.

