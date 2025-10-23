Ana Isabel Serrano, Of Counsel del área en Litigación Penal de Ius + Aequitas Trial Lawyers

Con una sólida trayectoria académica y profesional en España y Latinoamérica, Ana Isabel aporta un perfil altamente especializado que contribuirá al crecimiento estratégico de la firma en litigios complejos y asesoramiento preventivo.

“La llegada de Ana Isabel representa un paso clave en nuestra estrategia de consolidación en el ámbito penal económico y el compliance corporativo. Su experiencia como académica, fiscal y asesora en grandes instituciones nos permitirá seguir ofreciendo un servicio jurídico de primer nivel, con un enfoque riguroso y transversal en la prevención y resolución de controversias”, asegura Eliseo M. Martínez, socio director de Ius + Aequitas Trial Lawyers.

La carrera de Ana Isabel combina la práctica profesional con la docencia y la investigación. Actualmente es Profesora Titular de Derecho Penal en el Centro de Estudios Garrigues, donde también ejerce como responsable académica del doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho Penal Económico, así como de programas ejecutivos en Corporate Compliance y Ciberseguridad. Además, asesora como Senior Legal Counsel en materia de derecho penal económico, anti-money laundering, investigaciones internas y cumplimiento normativo a nivel nacional e internacional (Latam).

Previamente, trabajó como Fiscal Sustituta en la Fiscalía Provincial de Madrid (2008-2018), representando al Ministerio Fiscal en todo tipo de actuaciones judiciales, y ejerció como abogada en reconocidos despachos en procedimientos penales y civiles.

En el ámbito académico, Ana Isabel es Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un LL.M. en Derecho Público por la misma universidad y formación internacional en Business Law and Practice en Fordham School of Law (Nueva York). Su perfil se completa con certificaciones como Compliance Officer Internacional (IOC) y Cibercompliance por ISMS Forum.

Es autora de diversas publicaciones en editoriales de prestigio, sobre reformas legislativas en materia penal, compliance y lucha contra la corrupción, y ha recibido el Distintivo Internacional de Acción Social y Promoción de los Derechos Humanos (México, 2024).

“Unirme a Ius + Aequitas Trial Lawyers supone un desafío apasionante y una oportunidad para contribuir con mi experiencia en el ámbito penal económico y el compliance. Confío en que este paso permitirá generar soluciones jurídicas innovadoras y estratégicas para los clientes de la firma”, afirma Ana Isabel Serrano Esteban.

La incorporación de Ana Isabel Serrano Esteban representa un refuerzo estratégico para el área de Litigación Penal de IUS + Aequitas, cuyo equipo se ha consolidado como referente en casos de alta complejidad y gran repercusión mediática e institucional entre ellos Abengoa, Banco Popular y Neymar. Su sólida trayectoria académica, fiscal y en compliance potenciará la capacidad del área para seguir liderando litigios penales económicos de gran impacto, aportando una visión integral que combina rigor técnico, estrategia preventiva y una defensa altamente especializada.

