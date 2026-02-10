Manuela Serrano, nueva presidenta de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC)

Con este nombramiento, ASPAC refuerza su compromiso con la profesionalización del sector, la mejora de la seguridad jurídica y la defensa de un modelo concursal más eficiente, profesionalizado y alineado con las mejores prácticas europeas.
Un liderazgo en un momento clave para la insolvencia en España
El nombramiento se produce en un contexto marcado por los retos pendientes de la reforma concursal, el incremento de los concursos sin masa y la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y la transparencia de los procedimientos.
“Es fundamental consolidar la figura del administrador concursal como un profesional integral de la insolvencia, con capacidad de intervención en todas las fases del preconcurso y del concurso, tal y como ocurre en otras jurisdicciones de nuestro entorno”, señala Manuela Serrano.
Trayectoria profesional y visión europea
Manuela Serrano es letrada y asesora jurídica de empresas por ICADE y cuenta con más de 20 años de experiencia en reestructuraciones e insolvencias. Actualmente es socia responsable del área de litigación e insolvencias de Toda & Nel-lo, tras haber ocupado posiciones de responsabilidad en firmas como PwC, Roca Junyent o DLA Piper.
Ha intervenido como administradora concursal en complejos procedimientos nacionales e internacionales, ha asesorado en operaciones de venta de unidades productivas en situaciones de insolvencia y cuenta con una amplia experiencia en procesos de reestructuración empresarial. Su perfil se completa con una destacada trayectoria académica y una sólida proyección internacional como miembro de INSOL Europe e IWIRC.
Desde ASPAC destacan que esta nueva etapa mantendrá una interlocución activa con las instituciones y seguirá impulsando reformas orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la confianza en el sistema concursal español.