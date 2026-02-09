La Abogacía Española analiza las mejoras de los baremos de Asistencia Jurídica Gratuita

Abogacía Española tiene entre sus prioridades el incremento de las retribuciones a los profesionales, su actualización periódica, que se agilicen los pagos y que desaparezcan las brechas salariales

El CGAE analiza las novedades del proyecto Real Decreto, sujeto a información pública, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.

Esta propuesta de mejoras, que se tramita por vía de urgencia, se produce tras las reuniones entre el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante los últimos meses, así como del trabajo realizado desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de la Abogacía Española.

El proyecto de Real Decreto, como defiende desde hace meses la Abogacía Española, incluye una subida inmediata de algunas de las retribuciones, como el reconocimiento del pago de la intervención de los letrados en los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que se compensará, en caso de acuerdo, con un 125% de la cuantía aplicable cada procedimiento. Si con dichas actuaciones no se llega a un acuerdo, como novedad, se compensará con 30€.

En el ámbito penal, también se incluyen una serie de mejoras concretas que serán aplicables en todo el territorio común. En concreto los incrementos propuestos son los siguientes.

Modificaciones en la jurisdicción penal: SITUACIÓN ACTUAL MEJORA % DE MEJORA Por cada 250 acontecimientos, procedimiento general. 24,20 € 32,15 € 33% A partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco comparecencias. 26,24 € 32,15 € 23% A partir de dos días de vista, por cada día. 70,1 € 91,13 € 30% Procedimiento del Tribunal del Jurado. 438,34 € 600,00 € 37% Procedimiento penal de especial complejidad. 389,45 € 600 € 54% Procedimiento penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional. 389,45 € 600 € 54% Por cada 250 acontecimientos ante la Audiencia Nacional. 24,20 € 32,15 € 33% A partir de cinco comparecencias ante el juzgado, por cada cinco comparecencias ante la Audiencia Nacional. 24,62 € 32,15 € 31% A partir de dos días de vista, por cada día ante la Audiencia Nacional. 73,87 € 91,13 € 23% Procedimiento penal general ante la Audiencia Nacional. 350,50 € 400,00 € 14% Procedimiento penal general ante la Audiencia Nacional. 366,76 € 400,00 € 9%

También como novedad en el ámbito penal se incluyen actuaciones en procedimientos con doble condición de acusación y defensa, con un 50% de la cuantía aplicable al procedimiento.

Asimismo, el proyecto de Real Decreto introduce como novedad en la nueva jurisdicción mercantil los concursos microempresa o persona física completo, con 346,53 euros, y concurso microempresa o persona física sin masa, con 218,70 euros. Por otro lado, en la jurisdicción social se incluye la “vía previa administrativa o conciliación previa en materia laboral sin acuerdo”, con una indemnización de 87,63 euros.

El presidente González destacó el avance que supone esta norma y la importancia de que se apruebe cuanto antes, pero ha señalado la necesidad de continuar avanzando en todas las reclamaciones que venimos efectuando: “Entre nuestras prioridades para la defensa de los derechos de los abogados se encuentra el incremento de las retribuciones, y su actualización periódica, y algo fundamental como es que se agilicen los pagos. Además, esperamos que desaparezcan las brechas territoriales y que haya garantía de abono por todas las actuaciones prestadas”.

