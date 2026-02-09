El Congreso Nacional de Contratación Pública de Lefebvre analiza el impacto económico de un sector que aporta el 15% del PIB

El Congreso continuará hasta el martes 10 para seguir profundizando sobre cuestiones clave como el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la contratación pública

En la inauguración institucional han participado Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias; Purificación Dávila, Concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y Rosa Dávila, Presidenta del Cabildo de Tenerife, entre otros representantes del ámbito jurídico, académico e institucional.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha inaugurado hoy la II Edición del Congreso Nacional de Contratación Pública, en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, y en formato híbrido, con el propósito de congregar a destacadas autoridades y especialistas en Derecho Administrativo para analizar los retos que impactan en la contratación pública en España como es la profesionalización del sector, la sostenibilidad, la digitalización de los procesos y el refuerzo de la transparencia en la gestión pública.

Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias; Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife; Purificación Dávila Carreira, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, han participado en la inauguración institucional, acompañados por destacadas figuras del ámbito jurídico y académico. Entre ellas, Juan Pujol, presidente de Lefebvre y los codirectores del congreso, Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado, y José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

En su intervención Fernando Clavijo ha destacado la relevancia de este encuentro impulsado por Lefebvre que “aborda un tema complejo que no siempre ha sabido adaptarse a la realidad de los nuevos procedimientos”, así como que “es necesario impulsar cambios normativos para responder a los tiempos actuales y avanzar en la modernización de la administración”. En la misma línea, la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha subrayado que “entendemos la contratación pública como una auténtica herramienta de transformación, capaz de impulsar una administración más moderna, transparente y eficiente”. Por su parte, Rosa Dávila ha querido agradecer a Lefebvre que “Tenerife sea el lugar elegido para establecer el epicentro del diálogo y para reflexionar sobre uno de los grandes retos de nuestras instituciones. Es un orgullo que se haya elegido a nuestra tierra para acoger este encuentro”.

El Congreso Nacional de Contratación Pública de Lefebvre cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y FECAI, entre otros.

Contratación pública circular, sostenible y eficiente

La conferencia de apertura ha estado a cargo de José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, quien ha subrayado que la contratación pública representa en torno al 15% del PIB “lo que evidencia su enorme capacidad de impacto económico y su papel estratégico en la transformación de nuestras instituciones”.

A continuación, Juan José Pernas García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, ha destacado que “la contratación pública sostenible ha alcanzado una fase de madurez regulatoria, donde, a pesar de existir un amplio consenso sobre su necesidad, la falta de seguridad jurídica para aplicar criterios verdes ambiciosos hace imprescindible avanzar en la armonización y estandarización”. Por su parte, Francisco Lorenzo Hernández González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, puso el foco en “defender la contratación circular como una vía para mejorar la eficiencia financiera, garantizar el suministro y asegurar el cumplimiento normativo, convirtiendo el gasto operativo en una inversión más rentable”.

Además, durante la sesión matinal se han abordado temas como las nuevas formas de supervisión y mecanismos para aumentar la concurrencia y la competencia en las licitaciones públicas, con las intervenciones de Elena Hernáez Salguero, consejera del Tribunal de Cuentas, quien ha centrado su intervención en “la importancia de reforzar los mecanismos de control y supervisión para garantizar la transparencia y la eficiencia en la contratación pública. Por su parte, Julia García-Royo Díaz, Vocal Asesora de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha añadido que defender la competencia en la contratación pública es esencial “hoy día existe un déficit cronificado de concurrencia, con un 34% de contratos con un solo licitador, lo que limita la eficiencia, la profesionalización y la obtención de la mejor relación calidad-precio”.

La jornada de la mañana ha finalizado con una mesa donde los ponentes han reflexionado sobre cómo se puede mejorar la Administración pública, particularmente en términos de contratación, así como la integridad o falta de integridad en este aspecto.

Por la tarde, se han centrado en la visión del operador económico, en una mesa de debate que ha reunido a representantes del ámbito institucional, técnico y jurídico. Tras ello, Verónica Escamilla, consultora Legaltech en Lefebvre, y Cristina Arias, responsable de Mercado Asesoría y Administración Pública de Lefebvre, ofrecieron una presentación sobre el impacto de la tecnología en la contratación pública, en la que dio a conocer los nuevos workflows inteligentes de GenIA-L, que marcan un antes y un después en la forma de trabajar de los profesionales del Derecho. Estos flujos de trabajo estructurados permiten abordar con claridad y seguridad tareas jurídicas complejas, apoyándose siempre en fuentes verificables, legislación vigente y jurisprudencia actualizada de Lefebvre.

La jornada concluirá con un debate sobre experiencias reales en la aplicación de la IA a la contratación pública. Mañana, 10 de febrero, el Congreso continuará con un amplio programa de ponencias y mesas de análisis dedicadas a profundizar en los desafíos actuales y en las perspectivas de futuro de la contratación pública.

