José María Alonso, decano del ICAM, confirma que no será candidato a la reelección

La principal incógnita, tras el anuncio de Alonso, está en la fecha de las nuevas elecciones que previsiblemente serán a finales de este año.

Después de cinco años al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el actual decano acaba de anunciar que no se presentará como candidato a las nuevas elecciones. Alonso ya lo dejaba claro al inicio de su mandato y tras su renuncia, lo ha vuelto a confirmar. En 2017 dije “que solo me presentaba a una elección” y hoy me “siento enormemente satisfecho” por haber cumplido con el programa con el que presenté mi candidatura. Así se ha manifestado durante un desayuno de trabajo para los medios especializados y en el que ha realizado un balance de su gestión.

Motivos personales y familiares

En opinión de José María Alonso, el programa con el que se presentó a la elección como candidato “es un contrato” y el ICAM es un “monstruo” en cuanto a facturación y número de colegiados, una situación que requiere de “permanente atención y mucha presión”. Alonso ha confirmado que ha dedicado más del 80% de su tiempo a su labor como decano. Uno de los principales motivos por los que no vuelve a presentarse. El decano se marcha por motivos personales y familiares. “En el caso de que tuviera cinco años menos, estaríamos en otra situación”. ha afirmado. El ICAM tiene actualmente 76.000 afiliados, 230 empleados y cuenta con un presupuesto de 35 millones de euros.

Asuntos pendientes

En este balance, José María Alonso ha destacado los actos conmemorativos del 425 Aniversario del ICAM, el nuevo sistema de concurso para cubrir plaza, desarrollos tecnológicos como la APP o la nueva web o las acciones durante la pandemia como la presentación de denuncias sin tramitación o el traslado de los atestados por email.

Durante su despedida, el decano ha subrayado mejoras en la formación, el crecimiento institucional del ICAM y el futuro código de buenas prácticas para los nuevos profesionales del AJA, el carnet de pre-colegiado, las acciones solidarias con Ucrania o la implantación del sello de Igualdad. Alonso ha afirmado que actualmente el ICAM es una “institución de referencia” y ha manifestado su preocupación por varios temas inconclusos como la no implantación del voto digital en las elecciones o la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. También, ha expresado su malestar por los abogados del Turno de oficio que asisten a empresas y a los que el Ministerio de Justicia no pagaría sus honorarios.

Sobre la fecha de las elecciones ha avanzado que serán previsiblemente el 20 de diciembre tras el anuncio de elecciones a los afiliados el próximo 5 de octubre. Y ha mostrado su especial compromiso en que se realicen en la sede del ICAM en lugar de en otro espacio privado facilitando el acceso de los miles de votantes y evitando situaciones polémica como la ocurrida durante las elecciones anteriores.

