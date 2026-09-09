Juan José Ganuza toma posesión del cargo de presidente de la CNMC

El mandato de los miembros del Consejo tiene una duración de seis años sin posibilidad de reelección

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Juan José Ganuza Fernández, y los consejeros Carmen Balsa Pascual, Joan Capdevila i Esteve y Marina Echebarría Sáenz han tomado posesión de sus respectivos cargos en presencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Los nombramientos se publicaron con fecha 22 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El mandato de los miembros del Consejo de la CNMC es de seis años sin posibilidad de reelección, tal como establece la Ley 3/2013, de 4 de junio.

El Consejo de la CNMC

Es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos atribuidas a la CNMC.

Está compuesto de dos salas: una dedicada a temas de competencia y otra a la supervisión regulatoria. La Sala de Competencia está presidida por el presidente de la CNMC y la de Supervisión Regulatoria por el vicepresidente. Cada sala está compuesta por cinco miembros.

El 23 de julio, el Pleno del Consejo aprobó su nueva composición, con la asignación de sus miembros a la Sala de Competencia y a la de Supervisión Regulatoria y ordenó su publicación en el BOE.

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