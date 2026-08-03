Kreston Iberaudit crea una nueva área de Derecho Regulatorio

La iniciativa se integra en el desarrollo e integración de áreas de especialización de Global Legal Group (GLG) de Kreston Global

La nueva práctica, dirigida por David Olivares, asesorará a entidades reguladas, fintech, vehículos de inversión y compañías que operan en sectores sujetos a supervisión de la CNMV y el Banco de España.

Kreston Iberaudit continúa reforzando su práctica legal con la creación de un área especializada en Derecho Regulatorio y la integración de profesionales con una sólida trayectoria en el ámbito regulatorio, una apuesta estratégica con la que la firma amplía su capacidad de asesoramiento en un entorno marcado por una creciente complejidad normativa y por la transformación del sector financiero.

La nueva área estará dirigida por David Olivares, socio del área Legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit, especializado en derecho mercantil, societario, M&A, bancario y regulatorio. Contará además con la participación de Juan Antonio López Rodríguez, senior manager con más de treinta años de experiencia en regulación bancaria y financiera, los cuales aportarán su experiencia en el sector bancario y financiero y conocimiento en el asesoramiento a entidades supervisadas y proyectos sujetos a autorización administrativa.

La creación de esta nueva área se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del Global Legal Group (GLG) de Kreston Global, codirigido por Pedro Pizá socio del área Legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit, y refuerza la apuesta de la firma por ampliar sus capacidades en áreas de alta especialización para ofrecer un asesoramiento jurídico cada vez más transversal, integrado e internacional.

La práctica nace para dar respuesta al incremento de operaciones y proyectos que requieren un profundo conocimiento del marco regulatorio, especialmente en ámbitos como los servicios financieros, las fintech, la inversión colectiva, los mercados de valores, la financiación alternativa o la prevención del blanqueo de capitales.

Entre otros ámbitos, el equipo asesorará a entidades supervisadas por la CNMV y el Banco de España, gestoras y vehículos de inversión, entidades de capital riesgo, ERIR, proveedores de servicios de financiación participativa, entidades de pago y dinero electrónico, así como a compañías inmersas en operaciones corporativas o procesos de autorización y supervisión regulatoria.

La creación de esta práctica responde a la evolución que está experimentando el mercado financiero, impulsada por la digitalización, la aparición de nuevos modelos de negocio y un marco regulatorio cada vez más exigente, con normativas como MiFID II o DORA, que obligan a las organizaciones a integrar la regulación como un elemento estratégico de su actividad.

Para David Olivares, socio del área legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit "la regulación ha dejado de ser un requisito de cumplimiento para convertirse en un factor estratégico que condiciona el crecimiento, la innovación y la confianza del mercado. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a integrar ese marco regulatorio en sus decisiones de negocio, anticipando riesgos y generando seguridad en operaciones cada vez más complejas.

Por su parte, Juan Antonio López, senior manager responsable de la nueva área explica "cada vez más proyectos empresariales incorporan un importante componente regulatorio. Nuestro objetivo es acompañar a los clientes desde una perspectiva muy próxima al negocio, ayudándoles a anticipar riesgos, cumplir con las exigencias supervisoras y estructurar sus proyectos de forma sólida y eficiente".

La firma identifica además una creciente demanda de asesoramiento especializado por parte de grupos internacionales que quieren operar en España, inversores interesados en adquirir, crear o desarrollar entidades o actividades reguladas, gestores de vehículos de inversión, empresas fintech y organizaciones que necesitan adaptar sus modelos de gobierno y cumplimiento normativo a un entorno regulatorio en constante evolución.

Con esta nueva práctica, Kreston refuerza su posicionamiento como asesor multidisciplinar para compañías, inversores y entidades reguladas, integrando el conocimiento jurídico con las capacidades de la firma en materia fiscal, auditoría, consultoría y corporate, para ofrecer un asesoramiento coordinado en operaciones de elevada complejidad.

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