Los decanos Ismael Cardo, Marga Cerro, Ángel Cervantes, Albino Escribano y Emilio Vega, junto al presidente de la Abogacía Española, Salvador González, han recibido hoy distintas distinciones otorgadas por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Una decana, cuatro decanos y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española han recibido hoy distinciones en reconocimiento a toda una trayectoria vinculada a la defensa de la profesión.

Ismael Cardo, decano del Colegio de la Abogacía de Cuenca; Marga Cerro, decana de Talavera de la Reina; Ángel Cervantes, decano de Toledo; Albino Escribano, decano de Albacete, y Emilio Vega, decano de Guadalajara han recogido, en un acto organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Estas distinciones reconocen sus trayectorias profesionales y de servicio institucional desarrolladas en distintos ámbitos de la abogacía. Junto a ellos, Salvador González, presidente de Abogacía Española, ha sido galardonado con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, por su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y su servicio a la abogacía y a la sociedad.

Trayectorias al servicio de la Abogacía

Para Ismael Cardo, decano del Colegio de Cuenca, la Cruz reconoce más de cuatro décadas de ejercicio profesional y de compromiso con la abogacía institucional y el turno de oficio. “Es algo muy importante en este punto de la carrera, es un reconocimiento que te llena de orgullo”, ha señalado. Cardo, colegiado desde 1984, asegura que su principal objetivo continúa siendo “defender la abogacía como profesión y a los compañeros y compañeras que la ejercen”.

Por su parte, para Marga Cerro, decana del Colegio de Talavera de la Reina y vicesecretaria general de la Abogacía Española, destaca que la distinción supone un premio a su trayectoria profesional e institucional y a su compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos. “Para cualquier jurista es un honor. Desde el primer momento, vi que no me pertenecía solo a mí, sino también a cada uno de los compañeros y compañeras de nuestro Colegio”, ha destacado.

Ángel Cervantes, decano del Colegio de Toledo, ha entendido la distinción como un reconocimiento al trabajo de la profesión. “Es una medalla coral, colectiva, de toda la abogacía toledana”, manifestó. Con más de tres décadas de ejercicio y una dilatada trayectoria institucional, Cervantes considera que la representación colegial constituye, ante todo, una vocación de servicio: “Siempre me ha gustado poder ayudar e intentar mejorar las cosas”.

Albino Escribano, decano del Colegio de Albacete, ha recibido esta distinción en reconocimiento a una trayectoria vinculada a la defensa de la profesión, la deontología y los principios esenciales de la abogacía. “Significa el reconocimiento del trabajo hecho, del camino recorrido y, al propio tiempo, permite armarse de nueva ilusión para continuar la labor”, ha afirmado. Escribano ha hecho extensivo ese reconocimiento a su familia y a sus compañeros, “que lo han hecho posible”.

Emilio Vega, decano del Colegio de Guadalajara, ha sido reconocido, tras más de tres décadas de ejercicio profesional y de dedicación a la profesión. “Te hace dar cuenta de que la entrega también tienen su recompensa”, ha indicado. Para Vega, el reconocimiento supone además un estímulo para continuar trabajando por la abogacía y “sirve como acicate para seguir en esta línea de trabajo, sirviendo a la abogacía como lo llevo haciendo tantos años”.

Salvador González ha sido decano del Colegio de Abogados de Málaga entre 2020 y 2024, tras una larga trayectoria de responsabilidades en la institución desde 2000. Tiene experiencia en Justicia Gratuita y arbitraje, como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y patrono fundador del Tribunal Arbitral de Málaga. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española desde julio de 2024, donde ya había ejercido el cargo de consejero desde 2020. En septiembre de ese año tomó posesión como consejero nato del Consejo de Estado.

El presidente ha expresado su agradecimiento al ministro y también ha puesto en valor a las personas que le han acompañado durante su trayectoria “Es un orgullo haber podido trabajar con mi Junta de Gobierno, con mis decanos de Andalucía, con el Colegio de Abogados de Málaga y con el Consejo Andaluz, y seguir haciéndolo hoy junto a mis consejeros y consejeras de toda España, el equipo del Consejo General de la Abogacía y mi despacho”.

También les ha sido impuesta, en el mismo acto, la misma condecoración al abogado madrileño Jesús Remón y al sevillano José Antonio Zarrias. Jesús Remón es socio presidente de Uría Menéndez entre 2023 y 2025, se incorporó como socio en la oficina de Madrid de Uría Menéndez en el año 1996, procedente de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional. Entre 1999 y 2022 dirigió el Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje. Zarrias es asesor jurídico parlamentario, abogado, doctor y profesor universitario Derecho Constitucional, y del Master Abogacía de la Universidad Loyola Internacional.

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