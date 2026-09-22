La distinción premia la contribución de quienes han impulsado el estudio y la aplicación del derecho y a los servicios jurídicos vinculados al Ministerio de Justicia

Rafael Fontana, presidente de honor de Cuatrecasas, ha recibido la Cruz Distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha impuesto la condecoración durante una ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.

La distinción fue concedida en julio de 2023 por la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, a propuesta de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort. El reconocimiento pone en valor la trayectoria profesional de Fontana y su contribución al desarrollo del sector jurídico.

Creada en 1944, la Orden de San Raimundo de Peñafort es una de las principales distinciones jurídicas de España. Reconoce los méritos de profesionales vinculados a la Administración de Justicia, así como su dedicación al estudio, el cultivo y la aplicación del derecho.

Más de 40 años de trayectoria profesional

Fontana cuenta con más de 40 años de ejercicio profesional, durante los que ha desempeñado puestos de máxima responsabilidad en Cuatrecasas y ha contribuido de forma decisiva a la evolución de la Firma. Se incorporó en 1983 como abogado del área Fiscal y se especializó en planificación de grupos empresariales familiares, asesoramiento tributario y operaciones de fusión, adquisición y joint venture de grupos nacionales e internacionales.

Como presidente, impulsó el crecimiento y la internacionalización de Cuatrecasas hasta consolidarla como una firma de referencia en los mercados ibérico y latinoamericano. Durante su presidencia, el Despacho reforzó su presencia en Chile, Colombia, México y Perú y afianzó su colaboración europea con firmas líderes del sector jurídico.

A lo largo de su carrera, Fontana ha participado en el asesoramiento y la planificación de destacadas operaciones empresariales en España y Portugal. También ha formado parte de consejos de administración y consejos asesores de numerosas compañías. Asimismo, colabora con foros y asociaciones empresariales e institucionales y pertenece al patronato de varias fundaciones.

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