La Abogacía rinde homenaje póstumo al letrado malagueño Cristóbal Carnero

Con la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort

La Abogacía Española ha rendido hoy un homenaje al letrado malagueño Cristóbal Carnero Varo, distinguido a título póstumo con la Cruz Distinguida de 2ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que concede el Ministerio de Justicia, en reconocimiento a sus relevantes méritos en el ámbito de la justicia, el derecho y la abogacía.

En el acto, celebrado en la sede de la Abogacía malagueña, participó el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, quien destacó la importancia de recordar la trayectoria de quienes han servido con dedicación a la profesión.

El presidente resaltó también la faceta humana de Carnero, subrayando su su cercanía con compañeros y compañeras: “Fue de este Colegio que tanto quería, de la profesión a la que sirvió de manera ejemplar y de la gran familia de la Abogacía Española, donde desempeñó un papel activo desde finales de los años 90 como asambleísta”.

Durante su intervención, González recordó que la distinción se concede en reconocimiento a su compromiso con las instituciones colegiales y su defensa del Estado de derecho. Además, destacó la satisfacción que Cristóbal habría sentido al ver avances recientes en la Abogacía, como la promulgación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, la aprobación del Reglamento de Amparo Colegial y el papel destacado de España en el Consejo de Europa para la protección de la abogacía.

El presidente hizo hincapié en la pasión de Carnero por la formación y el conocimiento, y recordó cómo su legado sigue presente en iniciativas actuales, como el Programa Upro para la formación digital de abogados y la creación de un Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital. “Podría decirse que el espíritu, la razón y las ‘verdades’ en las que creía Cristóbal están de alguna manera en los que somos, en lo que hacemos y en lo que representamos como instituciones. Ese es su legado y esa es nuestra fortaleza”, concluyó.

Junto al presidente de la Abogacía Española, han participado en el acto la decana del Colegio de la Abogacía de Málaga, Flor Carrasco; el decano emérito del mismo Colegio, José María Davo; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández, y el magistrado del Tribunal Supremo, Isaac Merino, que han entregado la condecoración a la esposa y las hijas del fallecido homenajeado.

