La Abogacía y el ICAB celebran un encuentro institucional

El presidente del Consejo General y la decana de Barcelona abordan los retos a los que se enfrenta la abogacía

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, mantuvieron ayer un primer encuentro institucional con la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, en el que han abordado los principales retos de la profesión.

Durante la reunión, a la que también han asistido Encarna Orduna, secretaria general, y Cristina Llop, tesorera de la Abogacía Española, analizaron además la situación actual de la justicia en España y el Estado de Derecho. Vallejo le trasladó al presidente sus principales proyectos al frente de la entidad colegial.

La nueva decana ganó las elecciones celebradas el 19 de junio, sustituyendo en el cargo a Jesús Sánchez, y se convirtió en la tercera mujer en la historia de la institución que ocupa el cargo de decana. Con ella ya son 24 las mujeres al frente del decanato de los Colegios de la Abogacía de España.

La portavoz de los abogados de Barcelona tomará posesión de su cargo como consejera de la Abogacía Española en el próximo Pleno que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre.

