La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) celebra la XV Edición de los Premios Puñetas en el Ateneo de Madrid

El magistrado Julián Sánchez Melgar recibe el Premio ‘Puñetas de Oro’ de ACIJUR, y la desinformación en la Justicia, Premio ‘Vete a Hacer Puñetas’

Los Premios Puñetas son una iniciativa que tiene por objetivo reconocer, en diversas categorías, la labor de personas, instituciones o colectivos por su contribución a la mejora de la Justicia y del Estado de derecho en todos sus aspectos, y especialmente en la difusión de la información jurídica en la sociedad.

El Premio ‘Puñetas de Oro’ ha sido otorgado a Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por su dedicación a la justicia desde la excelencia, la serenidad y un profundo sentido institucional; por demostrar que la verdadera grandeza en la justicia se ejerce desde la discreción, la dignidad y el respeto. Su larga trayectoria en la Sala Segunda del Tribunal Supremo le ha convertido en una de las figuras más respetadas de la judicatura española, un magistrado cuya autoridad moral y jurídica se ha forjado sentencia a sentencia, siempre desde el rigor, la prudencia y la defensa firme del Estado de derecho. Asumió el cargo de fiscal general del Estado con el mismo equilibrio, sentido del deber y lealtad a las instituciones que han marcado toda su vida profesional. Ha hecho entrega del premio el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

Reconocimiento a la carrera profesional

Con el fin de reconocer la carrera profesional de personas o instituciones que han sido de relevancia en el mundo de la Justicia y ámbito jurídico, el Premio ‘Puñetas a la Trayectoria’ ha sido concedido en esta edición a Consuelo Madrigal, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, exfiscal general del Estado y primera mujer al frente de la Fiscalía General, por una trayectoria profesional dedicada al servicio de la justicia con independencia, rigor y sentido de Estado; por su defensa, serena pero firme, de la legalidad, la integridad institucional y el compromiso inquebrantable con el Estado de derecho. ACIJUR distingue en Consuelo Madrigal una autoridad jurídica y moral construida desde la discreción, la solvencia técnica y la coherencia personal. Su legado es el de un modelo ejemplar de entender el servicio público: con valentía, independencia y absoluta lealtad a la justicia. El premio, patrocinado por Santander Justicia, ha sido entregado por Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Premio ‘Puñetas de Plata’ ha sido otorgado a Rosa Ana Morán, fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y primera mujer al frente de esta institución, por su entrega continuada al servicio público, por su eficacia en la persecución del narcotráfico y contribución a desmantelar redes internacionales de crimen organizado que operan en nuestro territorio. ACIJUR valora también su valentía cívica por su disposición a alzar la voz cuando la realidad lo exige, aun a costa de incomodar, al advertir con rigor y sin ambages sobre el avance del narcotráfico en toda España y sobre cómo esta amenaza pone en riesgo el propio sistema democrático. Ha hecho entrega del premio Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Premio ‘Puñetas de Bronce’ ha recaído en Francisco José Navarro Sanchís, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por su forma excepcional de entender la justicia: la del jurista que hace del conocimiento una herramienta de servicio público y del Derecho una expresión de inteligencia, equilibrio y humanidad. Desde el Tribunal Supremo ha construido una trayectoria admirada por la profundidad de su pensamiento jurídico, por la elegancia de su razonamiento y por su capacidad de convertir la complejidad del Derecho en claridad, sentido y coherencia.

ACIJUR distingue en Navarro Sanchís no solo a un magistrado brillante, sino también a una de esas voces que engrandecen la justicia española desde la discreción, la cultura jurídica y una inquebrantable fidelidad a los valores del Estado de derecho. El magistrado ha recogido el galardón de manos de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Por su parte, el Premio ‘Puñetas Periféricas’ se ha concedido a Ricardo Garrido, expresidente del Consejo General de Procuradores de España, por su compromiso constante con la procura española y con la modernización de la Administración de Justicia, por su defensa del papel de los procuradores como pieza imprescindible en la tutela judicial efectiva y en la conexión diaria entre ciudadanos y tribunales, por entender las instituciones como un lugar desde el que servir, unir y fortalecer una profesión esencial para el funcionamiento de la justicia y por ejercer su responsabilidad con humanidad, generosidad y profundo sentido de la justicia. Su capacidad de diálogo, su elegancia institucional y su dedicación al servicio público han contribuido a prestigiar una profesión muchas veces silenciosa, pero decisiva para el buen funcionamiento del sistema judicial. Ha hecho entrega del premio el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea.

Puñetas solidarias

En la categoría ‘Puñetas Solidarias’, el Premio ha sido otorgado a la Fundación ONCE, por su labor sostenida, rigurosa y transformadora que desarrolla en favor de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, y muy especialmente su compromiso con la accesibilidad a la justicia y a los espacios públicos de la vida democrática. Ha recogido el premio José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación ONCE, y ha hecho entrega del galardón Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad.

El Premio ‘Puñetas Sostenibles’ ha recaído en la Dirección de Asuntos Legales y ESG de Ecoembes, por contribuir de manera destacada a impulsar el derecho ambiental y la cultura de la sostenibilidad en el ámbito corporativo. Ha recogido el premio Dorleta Vicente García, directora de Asuntos Legales y ESG de Ecoembes de manos de María del Rosario Jiménez Rubio, decana del Colegio de Registradores de España.

Esta XV edición de los Premios Puñetas ha contado con la incorporación de una nueva categoría en sus galardones, el Premio ‘Puñetas a la Excelencia In House’, otorgado ‘ex aequo’ a la Asesoría Jurídica de Telefónica España y a la Asesoría Jurídica de Banca Comercial, Gobierno y Regulación del Banco Santander, por afrontar con rigor y eficacia los retos legales inherentes a sus respectivas compañías: la gestión de una regulación sectorial en permanente evolución, la adaptación a los marcos normativos europeos en materia de competencia, protección de datos y economía digital, así como la defensa de los intereses de la compañía ante instancias judiciales y administrativas de máximo nivel. Han recogido el premio María Cermeño, directora de los Servicios Jurídicos de Telefónica España, de manos de Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid ICAM; y Alicia Muñoz Lombardía, directora de la Asesoría Jurídica de Banca Comercial, Gobierno y Regulación de Santander España, de manos de José Ramón Couso, diputado del ICAM.

Socios de Honor

Asimismo, en esta edición ACIJUR ha nombrado seis nuevos ‘Socios de Honor’ por su compromiso con la transparencia y la comunicación institucional que hace posible el periodismo judicial y por su colaboración con los informadores jurídicos. Los nuevos ‘Socios de Honor’ son: Francisco Caamaño, exministro de Justicia. Le ha entregado la distinción Rafael Catalá, primer ‘Socio de Honor’ de la asociación y exministro de Justicia. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional, quien ha recogido la distinción de manos del vicepresidente de ACIJUR, Carlos Berbell. Manuel Marchena, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ha hecho entrega de la distinción Carlos García-León, miembro de la Junta Directiva de ACIJUR. María Emilia Adán, exdecana del Colegio de Registradores de España, quien ha recogido la distinción de manos de Leonor Recio, miembro de la Junta Directiva de ACIJUR. Julia Fernández Cantillana, responsable del contrato del Ministerio de Justicia de Santander España. Ha hecho entrega de la distinción Carlos Lamadrid, miembro de la Junta Directiva de ACIJUR. Y, por último, Pilar Llop, exministra de Justicia y magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid. La Asociación otorga esta distinción como expresión de gratitud y reconocimiento institucional hacia figuras que han entendido que una justicia bien informada es una justicia más legítima.

Por su parte, se ha concedido un Reconocimiento Institucional al exsecretario general de ACIJUR y miembro de esta asociación, Andrés Garvi, por su papel fundamental desde la misma constitución de la entidad, destacando de manera primordial su dedicación y rigor en la elaboración de la Agenda de la Comunicación Jurídica de ACIJUR. Ha hecho entrega del premio el presidente de ACIJUR, Xavier Gil Pecharromán.

Por último, el Premio ‘Vete a Hacer Puñetas’ ha recaído en las ‘acciones de desinformación en la Administración de Justicia’.

Durante la entrega de los Premios, Xavier Gil Pecharromán, presidente de ACIJUR, ha resaltado la labor de todos los premiados y ha remarcado que: "El periodismo no es solo quien cuenta la historia de una democracia; es quien ayuda a mantenerla viva. Sin información veraz, la libertad se vuelve vulnerable y el poder deja de rendir cuentas. El poder no solo reside en los gobiernos; también está en las grandes corporaciones, los fondos de inversión o el crimen organizado. El periodismo es, muchas veces, la única fuerza civil con la capacidad y el alcance necesarios para investigar y poner freno a estos gigantes". "Si el periodismo es el guardián de los valores de la democracia, las asociaciones de periodistas son la coraza de hierro que protege a ese guardián de los ataques externos. Cuando los periodistas actúan de forma aislada, son extremadamente vulnerables. En cambio, un periodismo unido a través de asociaciones fuertes no es un capricho corporativo; es una necesidad de supervivencia democrática, especialmente en el contexto actual".

La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha celebrado el acto de entrega de la XV Edición de los Premios Puñetas en el Ateneo de Madrid el 22 de junio.

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