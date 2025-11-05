La AEAU firma un Protocolo de Actuación con la Consejería de Medioambiente y Urbanismo de la Comunidad de Madrid

José María García, presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas y Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente e Interior de la Comunidad de Madrid han firmado un Protocolo de Actuación.

El acto ha tenido lugar en la misma sede de la Consejería de Medioambiente, Agricultura e interior de la Comunidad en Madrid en calle Alcalá 16.

La Comunidad de Madrid ostenta competencias exclusivas en materia de urbanismo y ordenación del territorio conforme a lo establecido en el art. 148 de la Constitución Española y art. 26.1.4 de la Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero de su Estatuto de autonomía.

Madrid está en pleno proceso de modificación legislativa con la elaboración de una nueva Ley del Suelo que permita cambiar el paradigma del Urbanismo y la Ordenación del Territorio. Quiere agilizar la tramitación e instrumentos de planeamiento para que los procedimientos sean mas ágiles, favorecer la eficacia y tramitación de los mismos. También solucionar los problemas claves de los madrileños como el de la vivienda, la actividad económica, la eficiencia energética, la sostenibilidad de los barrios, sus pueblos y su gran área metropolitana. Siendo el objetivo de la Consejería que Madrid siga siendo un motor económico, región capital y favorecer su proyección internacional.

Por otro lado, la Asociación Española de Abogados Urbanistas, es una entidad que agrupa a profesionales especializados en la materia del urbanismo, sector inmobiliario y de la construcción, y tiene entre sus objetivos difundir y fomentar el conocimiento del urbanismo y formar a profesionales en dichas disciplinas. También mantener contacto con entidades públicas o privadas del sector del urbanismo, hacerles propuestas y sugerencias, asesorar y realizar estudios en la materia para que los desarrollos urbanísticos sean sostenibles, respeten el medioambiente y sea en beneficio de los ciudadanos.

Con esta iniciativa, ambas entidades muestran la voluntad de promover actuaciones de interés común desde el punto de vista urbanístico y de la ordenación del territorio, colaborando y promoviendo encuentros internacionales, promoción con colectivos profesionales de urbanistas, trabajos de investigación, estudios, acciones formativas, conferencias, congresos o exposiciones y demás de forma coordinada.

También a través de este Protocolo la Asociación Española de Abogados Urbanistas colaborará en dar a conocer la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que se está tramitando en el Gobierno autonómico de Madrid.

