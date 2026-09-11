Los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear todas las cabeceras alfanuméricas no registradas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha contabilizado un total de 13.565 alias inscritos en su registro oficial a fecha del 10 de septiembre por la mañana, en pleno proceso de regularización de los identificadores de mensajes SMS antes de la entrada en vigor del bloqueo obligatorio fijado para el próximo 15 de septiembre.

Fuentes del organismo regulador han destacado que el censo de remitentes "se mueve minuto a minuto" y alcanza ya los 13.565 alias inscritos.

Asimismo, han advertido de que, conforme a la orden ministerial dictada en 2025 por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a partir del 15 de septiembre los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear todas las cabeceras alfanuméricas no registradas o que procedan de proveedores no inscritos.

Las empresas, comercios, administraciones públicas y otras organizaciones que utilicen alias como remitentes de sus mensajes SMS, MMS o RCS deberán registrar adecuadamente estos identificadores antes del 15 de septiembre para poder seguir haciendo uso de ellos.

A partir de ese mismo día, los operadores de telefonía móvil bloquearán los mensajes que provengan de alias -marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales o dominios- no registrados en la base de datos oficial de la CNMC.

Esta obligación afecta a cualquier entidad que envíe avisos identificados con su nombre -como bancos, aseguradoras u operadores de transporte-, de modo que los operadores deberán bloquear los mensajes con alias inscritos que provengan de proveedores de servicios no registrados.

Revisión y rechazos técnicos

Desde la CNMC han explicado que el procedimiento requiere la autorización explícita de los titulares y la posterior revisión de la entidad, si bien han reconocido la existencia de un volumen elevado de solicitudes rechazadas debido a inconvenientes técnicos o por no contar con la confirmación expresa del solicitante.

En este contexto, el regulador ha recalcado que el identificador que aparece en la cabecera de los SMS era un elemento que hasta la fecha no había estado regulado y se empleaba de manera libre, por lo que ha insistido en que, ante la falta de autorización directa por parte del titular, la solicitud debe ser desestimada.

Llamamiento a pymes y autónomos

Asimismo, el organismo ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía, pymes, autónomos y pequeñas empresas para que atiendan las notificaciones electrónicas remitidas, al haber constatado que un porcentaje significativo de estas comunicaciones no está siendo abierto por los destinatarios.

La entidad ha puntualizado que la medida afecta al conjunto de la economía, aunque ha aclarado que la inscripción no es obligatoria para operar, dado que los envíos pueden seguir realizándose con el número de teléfono móvil en el remitente.

Por ello, ha instado a los actores económicos a mantener una actitud proactiva si desean conservar el uso de sus nombres comerciales.

Sectores prioritarios

Finalmente, la CNMC ha situado a la banca, el sector financiero, el transporte de pasajeros, los servicios de paquetería, los servicios sanitarios y las administraciones públicas entre los ámbitos de mayor relevancia para este cambio normativo.

A este respecto, el regulador ha asegurado que mantiene un seguimiento constante sobre estos sectores estratégicos para garantizar que regularicen sus identificadores y mantengan la operativa habitual con los usuarios, reiterando la urgencia de atender sus requerimientos o formalizar los trámites pendientes antes del plazo límite.

Origen y calendario de la medida

El registro de alias quedó formalmente constituido el pasado 28 de marzo, tras la tramitación de las directrices que lo regulan, según el informe publicado por Competencia.

Posteriormente, a finales de abril, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, avanzó que la base de datos oficial gestionada por la CNMC estaría operativa desde el 7 de junio.

La entrada en vigor definitiva del bloqueo obligatorio por parte de los operadores se fijó finalmente para el 15 de septiembre, tras una modificación del calendario a petición del Ministerio.

Fuentes de la CNMC han asegurado que no hay previsión de una nueva prórroga y han recordado que es una decisión que tendría que tomar el Gobierno.

Con este hito se despliega la última gran medida del plan del Ejecutivo contra las estafas telefónicas y por SMS.

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