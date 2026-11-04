El SMI seguirá sin tributar en el IRPF

La Comisión de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado al Ministerio de Trabajo subirlo un 4,9% en 2027, desde los actuales 1.221 euros al mes por catorce pagas hasta 1.281 euros, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.

Este incremento del 4,9%, equivalente a 60 euros mensuales más, está en línea con la evolución de los precios en los meses de septiembre y octubre, cuando la inflación interanual se situó en este mismo porcentaje.

Con esta subida, los expertos consideran que el SMI no perdería poder adquisitivo, cumpliendo así el mandato dado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de garantizar el poder de compra de esta renta mínima.

También se cumpliría, a juicio de los expertos, el mandato establecido en la Carta Social Europea de que el SMI represente al menos el 60% del salario medio.

La subida propuesta por la comisión asesora, adelantada por algunos medios, cuenta con que el SMI seguirá sin tributar en el IRPF, tal y como pretende seguir haciendo el Gobierno para el ejercicio 2027.

Este alza del 4,9% está por debajo de la demanda de CCOO y UGT de subir el SMI al menos un 7% en 2027, hasta los 18.290,58 euros anuales ó 1.306,5 euros mensuales por catorce pagas (unos 85,5 euros más al mes que ahora).

En términos anuales, la subida propuesta por las centrales sindicales supone un SMI de unos 1.196 euros brutos más al año que los 17.094 euros actuales.

Según han confirmado a Europa Press en fuentes de Trabajo, el informe de los expertos ya está en manos de la vicepresidenta segunda, quien encargó a la comisión que hiciera su propuesta de subida para el ejercicio 2027 antes de finales de octubre o principios de noviembre, como tope máximo.

La intención del Gobierno es aprobar la subida del SMI de 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Una vez recibido el informe, Trabajo convocará a los agentes sociales para abordar la propuesta de los expertos, como ha hecho siempre.

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