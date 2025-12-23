La ‘Legaltech’ Zelsior consolida su modelo de RSC en 2026

La empresa colabora con la campaña navideña de Fundación Aladina, repartiendo más de 200 juguetes destinados a niños hospitalizados

Zelsior, compañía Legaltech especializada en servicios legales en el ámbito integral de la recuperación de deuda, refuerza un año más su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con nuevas iniciativas centradas en la infancia, la inclusión sociolaboral y el apoyo a colectivos vulnerables, ampliando su compromiso con entidades sociales de referencia.

Este año, Zelsior ha vuelto a colaborar con Fundación Aladina reuniendo más de 200 juguetes destinados a niños ingresados en los hospitales Niño Jesús de Madrid y Vall d’Hebron de Barcelona. La campaña, abierta a empleados, clientes, proveedores y compañías colaboradoras, ha permitido aumentar el volumen de regalos respecto a ediciones anteriores gracias a la implicación de toda su red. De este modo, la Legaltech se suma por sexto año consecutivo a la organización dedicada al apoyo a niños y adolescentes con cáncer y sus familias, en el marco de la campaña solidaria navideña que persigue amenizar la estancia de los niños hospitalizados. Además, junto a esta misma Fundación y con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, Zelsior también ha participado en el #PañueloChallengeAladina, una iniciativa para visibilizar la lucha de estos menores.

“Un año más, queremos confirmar que nuestro impacto va más allá de lo estrictamente profesional. Estas iniciativas nos recuerdan que la solidaridad también forma parte de nuestra responsabilidad como empresa y nos impulsa a seguir ampliando nuestro compromiso social, completamente integrado en nuestra cultura corporativa”, subraya Sonia Benito, Managing Director de Zelsior.

Impulso a la inclusión junto a Fundación Down

Paralelamente, desde hace siete años, la compañía mantiene una colaboración estable con Fundación Down Madrid, centrada en promover la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual. En 2025 participó de nuevo en la campaña Calcetines Desparejados DM, iniciativa que promueve la igualdad de oportunidades en la sociedad y el ámbito laboral; al tiempo que participó en la XV Carrera Down Madrid, un evento que fomenta la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través del deporte y que este año se celebró bajo el lema ‘15 años sumando inclusión’. Asimismo, organizó una jornada inclusiva del equipo de la compañía junto a varios miembros de la Fundación en el Parque de Atracciones de Madrid. Actualmente, Zelsior cuenta en su plantilla con un profesional procedente de esta entidad.

La Legaltech mantiene también, desde hace seis años, una alianza con La Rueca, Asociación que impulsa itinerarios de inserción sociolaboral y ofrece una intermediación laboral para garantizar oportunidades reales de acceso al empleo a personas en situación de desventaja social. Este año, diez jóvenes visitaron las oficinas de la compañía para tener la oportunidad de conocer el funcionamiento interno de los departamentos y participar en un proceso de selección real. Gracias a esta colaboración, seis personas forman ya parte del equipo de Zelsior, reforzando su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Además, la empresa recibió a estudiantes de 4º de ESO como parte de un programa que conecta el mundo educativo con el entorno laboral, ofreciéndoles, durante varios días, una experiencia práctica y pedagógica en los distintos departamentos de la compañía.

Por último, y también desde hace más de seis años, la compañía colabora con la Fundación Pequeño Deseo, entidad destinada a mejorar el bienestar emocional de niños y adolescentes gravemente enfermos, haciendo realidad uno de sus mayores deseos, a través de su subasta solidaria.

