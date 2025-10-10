Las XXVII Jornadas de Derecho Penitenciario se celebrarán en Murcia

Serán el 4 y 5 de diciembre y debatirán cómo mejorar la asistencia letrada en las prisiones

La vigésimo séptima edición de las Jornadas de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, que se celebrará el 4 y 5 de diciembre en Murcia, debatirá cómo trabajar en la mejora de la atención letrada en las prisiones.

Bajo el lema “Derecho en prisión: compromiso y acción”, en estas jornadas, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de la Abogacía de Murcia, expertos en la materia abordarán, tanto de forma teórica como en talleres prácticos, la pena de prisión permanente revisable, la diversidad, la acumulación de condena o la salida de prisión.

También se tratarán los derechos fundamentales, cómo ha incidido la Ley Orgánica 1/2025 y la situación de los distintos Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) de los Colegios de la Abogacía de España.

