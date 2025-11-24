Las XXXIII Jornadas de Extranjería reforzarán la defensa de las personas migrantes

Más de 500 abogados y abogadas especializados compartirán experiencias durante jueves y viernes y analizarán los cambios normativos

Las Jornadas de Extranjería y Protección Internacional, organizadas por el Consejo General de la Abogacía, celebrarán su trigésimo tercera edición en Córdoba el 27 y 28 de noviembre con el objetivo de mejorar la defensa y protección de las personas migrantes.

Las inauguración tendrá lugar el jueves 27 a las 9.30 de la mañana, con la participación de Encarnación Orduna, secretaria general de la Abogacía, José Carlos Arias López, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía.

El lema de esta edición, “Migración y derechos humanos: por la tolerancia y la paz”, cobra especial relevancia en un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y vulneraciones de derechos humanos. Esta ciudad andaluza, símbolo histórico de convivencia entre culturas, acogerá un espacio de reflexión orientado a fomentar el entendimiento y la cohesión social.

Durante dos días, más de 500 abogados y abogadas que trabajan diariamente en extranjería y asilo compartirán experiencias y debatirán sobre temas de máxima actualidad como la Unión Europea y sus políticas en materia migratoria y de asilo de la UE, las consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, la situación de los familiares de personas de nacionalidad española y la trata.

También se analizará el arraigo, los jóvenes ex tutelados y la violencia de género, buscando mejorar tanto la labor de la abogacía como la de las instituciones implicadas en la garantía del derecho de defensa.

El programa de las Jornadas puede consultarse AQUÍ.

INAUGURACION JORNADAS DE EXTRANJERÍA

Fecha: 27 de noviembre. 9.30-10.30

Lugar: Parador de Córdoba. (Av. de la Arruzafa, 37, Nte. Sierra, Córdoba)

