Lefebvre y la Universidad CEU San Pablo presentan el libro “Los ángulos muertos del Estado de Derecho”

La obra examina el estado actual del Estado de Derecho y propone reformas necesarias para reforzar su vigencia y efectividad en España.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y la Universidad CEU San Pablo presentan el libro “Los ángulos muertos del Estado de Derecho” el próximo 3 de diciembre a las 12:30h en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho.

La obra busca alertar sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y propone reformas necesarias para reforzar su vigencia y efectividad en España.

El acto contará con la participación de destacadas personalidades del ámbito político, jurídico y académico como Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, y Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado, así como Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y Javier Tello, director general del CEU San Pablo.

El libro, cuya publicación ha despertado gran interés entre los profesionales del ámbito jurídico, teniendo en cuenta la situación de la actualidad política en España, desvela los desafíos que enfrenta el sistema jurídico en su aplicación práctica y en qué medida afectan el funcionamiento del Estado de Derecho en España.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Lefebvre por activar el conocimiento jurídico como palanca de transformación social, en línea con su propósito de contribuir a una sociedad más justa, eficiente y sostenible.

