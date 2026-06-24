Lefebvre y OpenHR+ firman una alianza estratégica para integrar la seguridad jurídica y la gestión del talento

La colaboración permitirá a las organizaciones combinar conocimiento jurídico, inteligencia artificial y herramientas avanzadas para la gestión de personas.

El acuerdo favorece que se puedan afrontar con mayores garantías los retos a los que se enfrentan los departamentos de Recursos Humanos.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal y OpenHR+, plataforma de gestión de personas que combina tecnología, consultoría estratégica y datos fiables en un único ecosistema, han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración con el objetivo de ayudar a las organizaciones a integrar de forma más eficiente la gestión jurídico-laboral y la gestión estratégica del talento.

La alianza responde a una realidad que enfrentan las empresas cada vez con mayor frecuencia y que está relacionada con la necesidad de abordar de manera coordinada el cumplimiento normativo y la gestión de las personas. A día de hoy, el entorno laboral no deja de evolucionar y los departamentos de Recursos Humanos necesitan herramientas para tomar decisiones con seguridad jurídica, sin renunciar a su visión estratégica para conseguir el desarrollo del talento de las personas.

En este contexto Lefebvre aporta su experiencia en contenido jurídico especializado y soluciones de IA mientras que OpenHR+, transforma la gestión de personas combinando tecnología, consultoría estratégica, dato único y una visión integral del Employee Journey para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones sobre el talento.

Como parte de esta colaboración, los clientes de OpenHR+ podrán acceder temporalmente a GenIA-L, la solución de inteligencia artificial de Lefebvre diseñada para facilitar el acceso a información jurídica y apoyar la resolución de consultas en el ámbito laboral y de gestión de personas, de una manera más ágil y eficiente.

Además, OpenHR+ ofrece la guía práctica “Convierte tu Nine Box en decisiones reales”. Esta metodología está orientada a la identificación del talento, la detección de posibles riesgos de fuga y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con los equipos profesionales.

La colaboración entre Lefebvre y OpenHR+ es un paso más hacia un modelo de gestión empresarial en que el cumplimiento normativo y el desarrollo de las personas avanzan de manera integrada para conseguir organizaciones más eficientes, seguras y competitivas.

Ambas compañías refuerzan su compromiso con la innovación y la transformación en el área de Recurso Humanos proporcionando una propuesta de valor que combina conocimiento jurídico, tecnología avanzada e IA aplicada a la gestión del talento.

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