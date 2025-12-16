Los alumnos del Programa Upro en Competencias Digitales podrán probar gratuitamente los principales programas de IA legal

El Consejo General firma convenios de colaboración con Lefebvre y otras editoriales para que quienes cursen el programa de formación comiencen a trabajar con la IA en cuanto concluyan el programa.

Los profesionales obtendrán el certificado de abogado digital y podrán usar durante varios meses los programas que están revolucionando el trabajo en los despachos profesionales.

Los alumnos que concluyan el programa Upro en Competencias Digitales Upro de la Abogacía Española obtendrán un certificado como abogados digitales y podrán utilizar durante varios meses y de forma gratuita los principales programas de Inteligencia Artificial creados para el ámbito legal.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha firmado hoy convenios de colaboración con el presidente y consejero delegado de Lefebvre; Juan Pujol, con la subdirectora general de Tirant Lo Blanch, Laura Barrios, y con la directora de Operaciones de Sepín, Jéssica Peña, para hacer posible esa apuesta por la inteligencia artificial aplicada al sector jurídico.

Más de 16.000 abogados y abogadas se han inscrito ya en el Programa de Competencias Digitales, lo que les permitirá obtener en los próximos meses el certificado de abogado digital y, con ello, acceso gratuito a periodos de prueba de un mes para el programa GenIA-L, de Lefebvre y de un tiempo similar para los programas de otras dos editoriales.

Competencias digitales

Salvador González ha enfatizado hoy la importancia de que los profesionales que todavía no tienen sólidos conocimientos en competencias digitales realicen el programa de formación lanzado por Unión Profesional, pues además de no tener coste para ellos, ofrece la oportunidad de conocer a fondo las herramientas más actuales que están transformando la forma en que se trabaja en los despachos.

El Consejo está trabajando también con otras empresas del ámbito tecnológico para ofrecer ventajas adicionales a los alumnos que finalicen el curso de Competencias Digitales de la Abogacía, al que todavía se pueden continuar inscribiendo quienes deseen adquirir esta formación específica y volcada en la aplicabilidad a sus tareas cotidianas.

“Igual que sucedió con las comunicaciones electrónicas hace más de una década, el conocimiento y utilización cotidiana de la Inteligencia Artificial pronto va a dejar de ser una opción para los profesionales de la abogacía para ser una herramienta imprescindible en su trabajo cotidiano”, ha manifestado Salvador González.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos