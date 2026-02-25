María Teresa Revilla, II Premio Consuelo Mendizábal de Fundación Notariado

Por su defensa de la mujer en las raíces constitucionales de la democracia española

La Comisión Notariado, Mujer y Sociedad’ de Fundación Notariado, ha decidido otorgar el Premio Consuelo Mendizábal en su segunda edición a María Teresa Revilla López, única diputada integrante de la Comisión Constitucional encargada de redactar la Constitución Española de 1978. Dicho galardón tiene el nombre de Consuelo Mendizábal, primera mujer en ser notaria tras la Ley del Notariado de 1862.

La premiada fue elegida diputada en las primeras elecciones democráticas de 1977, en las que únicamente 21 mujeres obtuvieron escaño en el Congreso, Trabajó especialmente en la redacción y la votación del artículo 14, que consagra la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley, subrayando la importancia de que la mujer alcanzara la plenitud de derechos en el nuevo texto constitucional.

El Premio

Promovido por la Comisión ‘Notariado, Mujer y Sociedad’ de Fundación Notariado, tiene como fin principal reconocer la labor de quienes han vivido y trabajado para conseguir una sociedad igualitaria en todos los ámbitos de la vida y para todas las personas, con especial énfasis en los derechos y oportunidades de las mujeres.

Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y de Fundación Notariado, subraya que “la figura y la actuación de María Teresa Revilla en la primera legislatura española reúne todos esos valores. Desde el Notariado queremos reconocer el compromiso activo de María Teresa Revilla de defensa de la mujer en las raíces constitucionales de la democracia española”.

En 2025, en su primera edición, el Premio Consuelo Mendizábal fue concedido a Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Consuelo Mendizábal, primera mujer en el Notariado moderno

María Consuelo Mendizábal Álvarez, natural de Oviedo, fue también la primera mujer asturiana en licenciarse en Derecho en 1931.

En 1942 fue la única mujer que concurrió a las oposiciones a notario entre 1.100 aspirantes y una de las 205 personas que las aprobaron. Su primer destino fue Portillo, pueblo de Valladolid. A ella se sumarían posteriormente Margarita Baudín, que aprobó en 1944, y Carolina Bono, en 1947, configurando así las tres primeras mujeres notarias en la década de los cuarenta. Hasta 1961 no se permitió a las mujeres participar nuevamente en oposiciones a la Administración Pública.

Consuelo Mendizábal se jubiló como notaria en Madrid en 1983, y falleció en 1992. Su figura constituye un hito en la historia del Notariado español y simboliza el esfuerzo y la capacidad de las primeras mujeres que abrieron camino en el ámbito jurídico, y a pesar de no tener plena capacidad de obrar reconocida hasta la reforma del Código Civil español en mayo de 1975.

La mujer en el Notariado actual

La presencia de la mujer en el Notariado se reanuda tras la mencionada ley de 1961. El acceso a la profesión fue tardío, y fue consolidándose tras la eliminación de la licencia marital en 1975 y avanzando progresivamente desde 1990. En la actualidad, 977 mujeres ejercen la función notarial en un colectivo de 2.788 notarios. En sintonía con otras profesiones, los resultados de las oposiciones en las últimas décadas reflejan un crecimiento sostenido de la presencia femenina en el Notariado, superando el 50% en las promociones más recientes.

